Docking Station: Assmann Electronic aggiorna la gamma Digitus

Il fornitore di soluzioni Assmann Electronic, con sede a Lüdenscheid, sta ottimizzando la sua gamma di docking station per postazioni di lavoro di ogni tipo.

Il Gruppo Assmann, fornitore di soluzioni globali per prodotti di alta qualità per server, reti e infrastrutture periferiche, sta riorganizzando la propria gamma di docking station. Il portafoglio del proprio marchio Digitus si sta evolvendo per soddisfare nuovi standard tecnici e offrire agli utenti una selezione di soluzioni moderne e compatte.

La gamma Digitus è stata aggiornata: cinque nuove soluzioni vanno ad ampliare il portafoglio esistente. La nuova famiglia di prodotti offre docking station di diverse fasce di prezzo e con diverse caratteristiche (ad esempio, in termini di numero di porte), fornendo la soluzione giusta per ogni esigenza. Che si tratti di una postazione fissa in ufficio o di un portatile da portare in viaggio, i clienti troveranno sempre nella nuova gamma Digitus la docking station adatta alle loro esigenze.

Le nuove Docking Station della gamma Digitus