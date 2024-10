Nuovo Regolamento UE GPSR 2023/988: maggiore sicurezza per i prodotti a partire dal 13 dicembre

A partire dal 13 dicembre, entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE GPSR 2023/988, che introduce importanti cambiamenti riguardanti la sicurezza generale dei prodotti venduti sul mercato europeo. Le modifiche riguardano produttori, distributori, esportatori e, in particolare, il commercio online, che ha registrato un aumento significativo nella vendita di prodotti non conformi. La revisione del quadro normativo si è resa dunque necessaria per garantire maggiore sicurezza.

Contesto

Secondo il sistema Safety Gate, il sistema di allarme rapido istituito dall’Unione Europea per segnalare prodotti pericolosi non alimentari che presentano un rischio per la salute dei consumatori, il 31% delle segnalazioni riguarda prodotti venduti online, per questo è necessario regolamentare questo canale di vendita.

Solo nei primi mesi del 2024, sono state registrate oltre 2.200 notifiche riguardanti prodotti pericolosi non alimentari. È evidente un aumento di segnalazioni rispetto agli anni precedenti che indica una maggiore attività di sorveglianza e una crescente consapevolezza sulla sicurezza dei prodotti.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda giocattoli, abbigliamento e prodotti elettronici, spesso a causa di rischi chimici, di strangolamento e di incendio.

Le principali novità del Regolamento GPSR

Il Regolamento GPSR ha una portata trasversale, applicandosi a tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, anche a quelli già disciplinati da normative specifiche, e colmando eventuali lacune normative. Tra le novità più rilevanti troviamo:

Nuova definizione di “Prodotto Sicuro”: La sicurezza dei prodotti diventa centrale, con un ampliamento del concetto di prodotto sicuro. Vengono inclusi parametri come l’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, oltre alle caratteristiche di cybersicurezza. Un’ulteriore novità è l’obbligo di indicare il Punto Unico di Contatto sui prodotti, fornendo così ai consumatori un riferimento diretto per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza. Regolamentazione delle vendite online: Un cambiamento rilevante riguarda la parità tra vendite online e offline. I prodotti venduti online dovranno rispettare gli stessi requisiti di sicurezza previsti per quelli distribuiti nei negozi fisici. Le piattaforme di e-commerce saranno tenute a implementare processi interni per garantire la sicurezza dei prodotti e registrarsi sul portale Safety Gate, in modo da gestire segnalazioni e richiami di prodotti pericolosi.

3. Obblighi per gli operatori economici: Il regolamento definisce con precisione gli obblighi di produttori, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, i quali dovranno garantire la conformità dei prodotti alle norme di sicurezza, gestire correttamente il loro stoccaggio e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. Per i produttori extra-UE sarà inoltre obbligatoria la designazione di un responsabile all’interno dell’Unione.

Opportunità per produttori, distributori ed esportatori

Maggiore affidabilità e competitività: L’adeguamento al nuovo regolamento aumenta la fiducia dei consumatori, migliorando così l’immagine del marchio e la competitività sul mercato. Accesso facilitato ai mercati UE: La conformità al Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR) permette un accesso più agevole ai mercati europei, favorendo l’espansione delle attività di export.

3. Riduzione dei rischi legali: L’implementazione delle misure di sicurezza riduce il rischio di sanzioni e richiami di prodotti, proteggendo le aziende da perdite economiche e di reputazione.

La fiducia si costruisce

Elena fontana, Project Manager Toys & Children Products TÜV SÜD, dichiara: “TÜV SÜD si impegna a conquistare la fiducia dei consumatori con i servizi di test e certificazione. Molte organizzazioni leader scelgono di lavorare con un partner che adotta un approccio olistico alla sicurezza e alla qualità dei prodotti – dalla progettazione alla consegna.

Un partner che ha già rapporti di lunga data con molti dei marchi più rinomati al mondo.

Un partner con esperti con cui collaborare per ridurre al minimo i rischi senza sacrificare agilità e competitività.”

La costruzione della fiducia inizia con la garanzia della qualità e della sicurezza. Con oltre 150 anni di esperienza di prodotto e di processo e più di un secolo nel settore della sicurezza e della qualità, TÜV SÜD è un partner di cui ci si può fidare.