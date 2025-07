DUO LINK V3: la nuova chiavetta USB di PNY

PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di archiviazione, ha annunciato l’ultima novità del suo assortimento di unità flash OTG: la DUO LINK V3 USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A. Integrata in un involucro di metallo di prima qualità, offre ampie capacità di archiviazione e prestazioni estreme, ideali per i professionisti. Dotata di doppi connettori USB-C/USB-A per garantire la massima compatibilità, questa unità flash moderna e dal design nero opaco orientabile è la scelta ideale per gli utenti sempre in movimento che cercano la massima versatilità, velocità e capacità di archiviazione.

Performance ultraveloce con le DUO LINK V3 di PNY

La DUO LINK V3 di PNY permette di sperimentare prestazioni di livello professionale grazie alla più recente tecnologia USB 3.2 Gen 2, che consente di raggiungere velocità estreme fino a 1.000 MB/s in lettura e fino a 800 MB/s in scrittura, ovvero una velocità di trasferimento 265 volte superiore rispetto alle chiavette USB 2.0 standard. Sarà in questo modo possibile trasferire i file in un lampo grazie a prestazioni rapidissime, ideali per utenti tecnologici avanzati e per le applicazioni più esigenti.

Stoccaggio sicuro

Con una capacità di archiviazione fino a 2 TB, gli utenti hanno a disposizione un ampio spazio per trasferire e archiviare diversi tipi di file, tra cui contenuti grafici professionali e file di gioco. Che si tratti di foto/video di alta qualità, di file musicali o di grandi risorse aziendali, DUO LINK V3 rende gli elementi multimediali facilmente accessibili e portatili. Realizzata con componenti di prima qualità e caratterizzata da un design in metallo resistente ed elegante con un comodo portachiavi per aumentarne la praticità, questa unità flash offre una durata e una portabilità eccezionali, garantendo la sicurezza dei dati importanti.

Elevata compatibilità

Progettata con un intelligente design orientabile e con connettori Type-A e Type-C, la DUO LINK V3 garantisce la massima compatibilità grazie ai doppi connettori, supportando un’ampia gamma di dispositivi. La gestione dei file, l’archiviazione e il trasferimento avvengono in modo rapido e fluido dai dispositivi mobili con porta di tipo C verso dispositivi dotati di porta di tipo A, come computer portatili o desktop, per uno storage permanente. Ideale per gli utenti in movimento che utilizzano tecnologie avanzate, la DUO LINK V3 offre una comodità senza compromessi.

Caratteristiche tecniche di DUO LINK V3

Capacità: 256GB-2TB2

Interfaccia 1: USB 3.2 Gen 2 Tipo-C

Interfaccia 2: USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

Prestazioni di lettura: Fino a 1.000 MB/s in lettura3

Prestazioni in scrittura: Fino a 800 MB/s3

Velocità di trasferimento: fino a 265 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.03

Compatibilità: Dispositivi mobili e computer Android e Apple dotati di Type-C, computer Type-C e altri dispositivi USB-A full-size. Compatibile con desktop e laptop dotati di USB 3.2 Gen 2 e retrocompatibile con la maggior parte dei dispositivi host USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 e USB 2.03.3,4

Disponibilità

Le unità flash PNY DUO LINK V3 OTG saranno disponibili a breve nelle versioni 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.