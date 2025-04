eCommerce: è boom globale. Previsti ricavi da capogiro

Se da un lato il commercio mobile sta diventando centrale, grazie alla disponibilità di connessioni più veloci e stabili da smartphone, dall’altro l’adozione di sistemi di pagamento digitali sempre più sicuri, rapidi e intuitivi sta contribuendo a semplificare il processo d’acquisto, aumentando la fiducia dei consumatori e incentivando le transazioni online. Secondo il quotidiano The Times, infatti, nel 2025 il mercato globale dell’eCommerce sarà protagonista di un’espansione significativa, con un valore stimato di circa 6,56 trilioni di dollari e una crescita che sfiorerà il +8% rispetto all’anno precedente. Dall’aumento degli acquisti via mobile all’omnicanalità, fino ad arrivare alla sostenibilità sono diversi i fattori che stanno ridefinendo il modo in cui le persone acquistano e interagiscono con i brand online. Tuttavia, per cogliere a pieno queste opportunità, non basta soltanto essere presenti in rete: occorre investire nell’innovazione, garantire un’elevata qualità del servizio e costruire relazioni solide con i clienti, che oggi più che mai si aspettano customer experience personalizzate, immediate e trasparenti. Il 2025 si profila dunque come un anno cruciale per l’eCommerce, in cui la capacità di adattarsi e innovare farà la differenza tra chi riuscirà a crescere e chi rischierà di perdere terreno in un mercato sempre più competitivo e globalizzato.

Ne è convinto anche Andrea Franceschelli, CEO e founder di More Value, società del Gruppo Franceschelli, per offrire alle aziende un servizio completo come Merchant of Record (MoR), ovvero pensato per semplificare la gestione delle vendite eCommerce senza la necessità d’investire in una business unit interna.

“La nostra esperienza ci ha portato a individuare i valori a cui i clienti sono più attenti, per esempio la fluidità e la semplificazione della customer experience. Per questo supportiamo le aziende nello sviluppo del loro eCommerce o marketplace, occupandoci direttamente processo come Merchant of Record (MoR): dalla creazione della piattaforma fino alla gestione operativa quotidiana”, spiega Andrea Franceschelli. “Ciò significa seguire non solo la logistica, ma anche: la gestione degli ordini, l’amministrazione, la fatturazione e l’assistenza clienti. Il tutto con l’obiettivo di rendere il processo di vendita online il più fluido ed efficiente possibile, integrando tecnologie avanzate e soluzioni su misura per ogni modello di business, alleggerendolo dalle complessità operative”.

Nell’esplorazione delle sfide future, il valore dell’esperienza omnicanale emerge come un elemento chiave per il successo dell’eCommerce. Dal sito web all’app mobile, fino al negozio fisico, i brand dovrebbero garantire una transizione fluida tra le diverse piattaforme, offrendo ai consumatori una fruizione senza interruzioni. In questo contesto, la capacità di integrare e ottimizzare alcune fasi del processo diventa un vero e proprio plus per una realtà come More Value. Un progetto innovativo, peraltro premiato con il Premio Logistico dell’Anno 2024, che nasce proprio con questo obiettivo: semplificare la gestione operativa delle vendite online, permettendo alle aziende di mantenere un legame diretto con i propri clienti e concentrarsi sulla crescita del business.

I prossimi trend del settore eCommerce

Insomma, il futuro dell’eCommerce sarà segnato da sfide e opportunità che le aziende dovranno saper cogliere per mantenere il proprio vantaggio competitivo. Ecco allora i prossimi trend di cui sarà necessario tener conto, secondo The Times, per continuare ad alimentare la crescita del settore anche in futuro: