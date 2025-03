Edimburgo diventa una Smart City sicura con Genetec

Genetec, specialista mondiale di software per la sicurezza fisica per le aziende, rende noto che l’autorità di governo per la città di Edimburgo ha scelto la piattaforma di sicurezza unificata Genetec Security Center per dare impulso al processo di transizione a Smart City.

La capitale della Scozia è anche meta turistica molto apprezzata con oltre quattro milioni di visitatori l’anno provenienti da tutto il mondo e grazie all’innovativa tecnologia di Genetec la gestione della sicurezza pubblica di Edimburgo è migliorata sensibilmente, così come i servizi ai cittadini e la pianificazione urbana.

Ecco come Edimburgo si è trasformata in una Smart City

L’autorità di governo, responsabile della gestione dei servizi pubblici locali e delle aree circostanti, da tempo pianificava di diventare una Smart City, con l’obiettivo di trasformare la città in un luogo migliore dove vivere, lavorare e accogliere visitatori, ma il sistema di sicurezza pubblica era ormai obsoleto e inadatto a integrare nuove tecnologie ed applicazioni che permettessero di affrontare le nuove sfide e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e i servizi pubblici. Grazie ai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e in collaborazione con North (partner tecnologico della città), Edimburgo ha realizzato un centro operativo all’avanguardia basato su Genetec Security Center.

Grazie alla piattaforma Genetec è stato possibile ampliare la copertura del sistema di sorveglianza TVCC negli spazi pubblici e condividere tutti i dati in modo sicuro e veloce con gli organi di Polizia, i Vigili del Fuoco e la rete di Trasporto Pubblico della città. Inoltre, sono stati implementati strumenti avanzati di analisi video con tecnologia AI, per facilitare ulteriormente il lavoro degli operatori nell’individuare rapidamente possibili minacce, rispondere in tempi rapidi ed essere più efficienti anche nella gestione della sicurezza di grandi eventi e delle celebrazioni della città.

Grazie a Genetec Security Center l’autorità di governo della città ha risparmiato centinaia di ore di lavoro che prima venivano dedicate a controllare manualmente i filmati di sorveglianza. Questo ha permesso di rispondere positivamente a oltre il doppio delle richieste di visione da parte della polizia, inoltre, la migliore qualità dei video contribuirà ad aumentare i casi di ammissioni di colpevolezza, riducendo il tempo richiesto agli agenti per presentarsi in tribunale a testimoniare ed esibire prove.

Dichiarazioni

“Tutte le Smart City realmente connesse devono partire da un sistema di sicurezza unificata”, ha commentato Ben Durrant, Account Executive di Genetec. “La nostra piattaforma si distingue dagli altri sistemi convenzionali per la sua architettura aperta ibrida o in cloud aperta, che offre la flessibilità e le funzionalità necessarie per continuare a innovare e restare sempre al passo con i nuovi requisiti”.

Andrew Foster, Direttore Generale servizi pubblici di North, ha dichiarato: “L’ecosistema Security Center ci permette di raccogliere e visualizzare dati utili, provenienti da diversi sensori IoT di analisi avanzata, fornendo preziose informazioni sul modo in cui cittadini e turisti si muovono all’interno della città, grazie a questi dati è possibile prendere decisioni più consapevoli e potenziare la sicurezza, la sostenibilità e la manutenzione urbana di Edimburgo“.

“Grazie a queste implementazioni tecnologiche i vantaggi per gli abitanti di Edimburgo si sono rivelati enormi: maggiore sicurezza pubblica, migliori servizi e flusso del traffico ottimizzato, oltre a una infrastruttura e a una pianificazione urbana più efficienti. Genetec e North si sono dimostrati partner fondamentali per la realizzazione della nostra strategia Smart City“, ha concluso Gavin Brown, Head of Network Management & Enforcement, Edinburgh City Council.