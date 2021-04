ELSIST, il brand del gruppo Naicon specializzato da oltre 40 anni nella progettazione e realizzazione di gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e stabilizzatori, presenta Polaris SWB, il gruppo di continuità Trifase doppia conversione per switchboard.

Polaris SWB è un modello speciale di sistema ON LINE a doppia conversione ad alte prestazioni e ad alta efficienza e tensione di ingresso / uscita trifase, con PF 0,9 e PF 1.

Polaris SWB Elsist a tecnologia ON-LINE è caratterizzato da tempo intervento zero, garantendo così una continuità di protezione del carico senza interruzione dell’alimentazione e con la medesima forma d’onda (perfettamente sinusoidale), sia con funzionamento in presenza di rete, sia con funzionamento da batteria. La tensione alternata sinusoidale, esente da distorsioni viene così perfettamente ricostruita per 24 ore su 24, scongiurando qualsiasi anomalia di funzionamento.

I gruppi di continuità a tecnologia ON-LINE Polaris SWB di Elsist sono adatti alla protezione di Server, reti d’azienda, sistemi di storage, automazione, videosorveglianza e sicurezza in genere. La tecnologia ON-LINE può dare la certezza di una totale protezione, non solo relativamente ai black-out, ma a tutte le variazioni di tensione e frequenza che ogni giorno silenziosamente attaccano le nostre utenze. Polaris SWB rappresenta l’ultima frontiera nei gruppi di continuità on line doppia conversione ed è particolarmente indicato per l’utilizzo impiantistico, elettromedicale e sicurezza in genere. Polaris SWB può essere utilizzato in applicazioni industriali come applicazioni farmaceutiche, vitali soprattutto in questo momento storico, alimentari, linee di produzione auto, impianti di trattamento delle acque reflue, tecnologia a fascio di elettroni, produzione di acciaio, miniere e tunneling e per tutte le applicazioni ad alta temperatura, alta umidità e polvere.

Polaris SWB di ELSIST utilizza la tecnologia modulare di potenza studiata sfruttando il concetto di “parallelo”, integrandolo nella parte hardware e software dell’UPS, e funziona in modalità ridondante N + x.

Fornito in armadio speciale in acciaio inossidabile con grado di protezione IP54 Polaris SWB di Elsist è dotato di aria condizionata per assicurare in ogni momento un funzionamento ottimale..

Elsist dal 1978 dedica prevalentemente la sua produzione alla tecnologia di UPS con autonomie espandibili, quindi con raddrizzatori integrati sovradimensionati, per poter supportare la ricarica anche dei moduli batteria aggiuntivi (business continuity).

Oggi più che mai la velocità di trasmissione e la disponibilità di dati e servizi sono risorse fondamentali. Interruzioni di tensione e disturbi possono verificarsi molto spesso e creare problemi, sia alle apparecchiature alimentate dalle reti di distribuzione dell’energia elettrica, sia al tempo perduto e alle interruzioni di servizio causate da tali disturbi, con il rischio aggiuntivo di perdite di dati importanti. Elsist pone notevole attenzione a fornire mezzi di protezione adeguati e, oltre a proteggere beni e servizi, consente di evitare costi monetari elevati, garantisce la qualità del lavoro e la disponibilità continua dei dati. Il basso impatto ambientale è inoltre al centro delle attenzioni nella filosofia progettuale di Elsist per sostenere il modello dell’energia pulita.