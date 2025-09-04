Epson EcoTank: la gamma si arricchisce di nuovi modelli

Epson, uno dei principali attori a livello mondiale nella tecnologia di stampa, annuncia tre nuove serie di stampanti Epson EcoTank, (le stampanti con serbatoi ricaricabili più diffuse al mondo) per un totale di sette nuovi modelli, disponibili da settembre e caratterizzati da un nuovo design che introduce molti nuovi miglioramenti volti ad aumentare la produttività, un funzionamento più intuitivo e una stampa senza problemi.

Le nuove Epson EcoTank sono:

Serie ET-2950 : ET-2950/51/56, progettata per le famiglie che cercano una stampa affidabile a bassissimo costo, con funzionalità avanzate come la stampa fronte/retro automatica.

: ET-2950/51/56, progettata per le famiglie che cercano una stampa affidabile a bassissimo costo, con funzionalità avanzate come la stampa fronte/retro automatica. Serie ET-3950 : ET-3950/56 ha maggiore velocità e stampa e scansione fronte/retro, caratteristiche rivolte a chi lavora da casa e richiede più produttività.

: ha maggiore velocità e stampa e scansione fronte/retro, caratteristiche rivolte a chi lavora da casa e richiede più produttività. Serie ET-4950: il pannello touch e la maggiore autonomia di stampa in bianco e nero (grazie al flacone aggiuntivo incluso nella confezione) fanno di ET-4950/56 la soluzione ideale per i piccoli uffici che necessitano di soluzioni di stampa veloci e affidabili.

Nuovo design, con tante funzioni migliorate

Progettate per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei piccoli uffici, queste Epson EcoTank si caratterizzano per un’estetica moderna, completamente rinnovata con una serie di specifiche pensate per l’usabilità e la produttività. Ai serbatoi di inchiostro ricaricabili ad alta produttività si affiancano numerosi miglioramenti e funzionalità, tra cui: maggiore velocità di stampa e copia, interfaccia utente LCD intuitiva, vassoi carta ad alta capacità, vassoi di uscita automatici, supporto di reti Wi-Fi dual-band per una connettività wireless veloce e affidabile. Inoltre, sulle serie ET-3950 e ET4950 elevata resa in pagine grazie al flacone nero aggiuntivo, stampa e scansione fronte/retro e, solo sulla serie ET-4950, interfaccia utente LCD touch. Con il nuovo design, è stata migliorata e semplificata anche la ricarica dei serbatoi che avviene senza aprire il coperchio della stampante.

Rispetto alle tradizionali stampanti con cartucce, le Epson EcoTank permettono di risparmiare fino al 95% sui costi di stampa: un set di flaconi di inchiostro fornisce l’equivalente di 63 cartucce di inchiostro. Tutti i nuovi modelli EcoTank vengono forniti con inchiostro sufficiente per tre annie con flaconi di inchiostro ad alta capacità, che consentono di stampare migliaia di pagine prima della ricarica e sprechi significativamente ridotti.

Caratteristiche principali della nuova gamma Epson EcoTank

Elevata velocità di stampa : la serie Epson EcoTank ET-2950 ha una velocità di stampa in bianco e nero di 15 ppm e a colori di 8 ppm, mentre le serie ET-3950 e ET-4950 vantano una velocità di stampa in bianco e nero di 18 ppm e a colori di 9 ppm, garantendo una stampa veloce e di alta qualità per gli utenti più esigenti.

: la serie Epson EcoTank ET-2950 ha una velocità di stampa in bianco e nero di 15 ppm e a colori di 8 ppm, mentre le serie ET-3950 e ET-4950 vantano una velocità di stampa in bianco e nero di 18 ppm e a colori di 9 ppm, garantendo una stampa veloce e di alta qualità per gli utenti più esigenti. Alimentatore automatico di documenti da 30 fogli con scansione fronte/retro : la scansione e la copia fronte/retro automatiche di documenti di più pagine migliorano la produttività e consentono agli utenti di completare le attività in modo rapido ed efficiente.

: la scansione e la copia fronte/retro automatiche di documenti di più pagine migliorano la produttività e consentono agli utenti di completare le attività in modo rapido ed efficiente. Elevato rendimento in pagine : stampa 6.600 pagine in nero e 5.500 pagine a colori con l’inchiostro incluso della serie Epson EcoTank ET-2950, che salgono a 15.100 pagine in nero con le serie ET-3950 e ET-4950 grazie a un flacone di inchiostro nero aggiuntivo. Un set di inchiostri sostitutivo consente di stampare 8.500 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori, il che significa meno ricariche e un costo per stampa estremamente basso.

: stampa 6.600 pagine in nero e 5.500 pagine a colori con l’inchiostro incluso della serie Epson EcoTank ET-2950, che salgono a 15.100 pagine in nero con le serie ET-3950 e ET-4950 grazie a un flacone di inchiostro nero aggiuntivo. Un set di inchiostri sostitutivo consente di stampare 8.500 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori, il che significa meno ricariche e un costo per stampa estremamente basso. Elevata durata : progettate per durare nel tempo e offrire una maggiore durata, le stampanti della serie Epson EcoTank ET-2950 sono in grado di stampare fino a 50.000 pagine, mentre le serie ET-3950 e ET-4950 consentono di stampare fino a 100.000 pagine.

: progettate per durare nel tempo e offrire una maggiore durata, le stampanti della serie Epson EcoTank ET-2950 sono in grado di stampare fino a 50.000 pagine, mentre le serie ET-3950 e ET-4950 consentono di stampare fino a 100.000 pagine. Interfacce utente intuitive : ET-2950 è dotata di un display LCD a colori da 3,7 cm facile da usare, che aumenta a 6,1 cm per la serie Epson EcoTank ET-3950. La serie ET-4950 aggiunge la funzionalità touchscreen.

: ET-2950 è dotata di un display LCD a colori da 3,7 cm facile da usare, che aumenta a 6,1 cm per la serie Epson EcoTank ET-3950. La serie ET-4950 aggiunge la funzionalità touchscreen. Vassoio di uscita con apertura automatica : questa funzione elimina la necessità di essere presenti davanti alla stampante. È sufficiente inviare un lavoro in stampa e il vassoio di uscita si aprirà automaticamente e si estenderà per ricevere le pagine stampate.

: questa funzione elimina la necessità di essere presenti davanti alla stampante. È sufficiente inviare un lavoro in stampa e il vassoio di uscita si aprirà automaticamente e si estenderà per ricevere le pagine stampate. Ricariche dei serbatoi di inchiostro in tutta semplicità : i serbatoi di inchiostro frontali ad alta capacità con coperchio ribaltabile semplificano il processo di ricarica, mentre il design dei flaconi con sistema di blocco garantisce ricariche senza problemi, perché il riempimento avviene per gravità, senza compressione,

: i serbatoi di inchiostro frontali ad alta capacità con coperchio ribaltabile semplificano il processo di ricarica, mentre il design dei flaconi con sistema di blocco garantisce ricariche senza problemi, perché il riempimento avviene per gravità, senza compressione, Wi-Fi dual-band : la connettività con supporto per le opzioni a 2,4 GHz e 5 GHz garantisce connessioni di rete più veloci e affidabili, ideali per ambienti con più dispositivi wireless.

: la connettività con supporto per le opzioni a 2,4 GHz e 5 GHz garantisce connessioni di rete più veloci e affidabili, ideali per ambienti con più dispositivi wireless. App Epson Smart Panel : tramite Wi-Fi e l’app Epson Smart Panel , perfetta per la stampa in movimento, è possibile stampare facilmente da smartphone e tablet. L’app consente di configurare facilmente la stampante, controllare i livelli di inchiostro, risolvere i problemi e la manutenzione, nonché ordinare i materiali di consumo, il tutto dal dispositivo mobile dell’utente.

: tramite Wi-Fi e l’app , perfetta per la stampa in movimento, è possibile stampare facilmente da smartphone e tablet. L’app consente di configurare facilmente la stampante, controllare i livelli di inchiostro, risolvere i problemi e la manutenzione, nonché ordinare i materiali di consumo, il tutto dal dispositivo mobile dell’utente. Vassoio carta : le serie Epson EcoTank ET-3950 e ET-4950 sono dotate di un capace vassoio carta (250 fogli) a caricamento frontale con una finestra che permette un facile monitoraggio del livello carta.

: le serie Epson EcoTank ET-3950 e ET-4950 sono dotate di un capace vassoio carta (250 fogli) a caricamento frontale con una finestra che permette un facile monitoraggio del livello carta. Regolazione rapida e semplice della qualità di stampa: la nuova funzione di regolazione semiautomatica della qualità di stampa consente agli utenti di ottimizzarla in modo semplice e rapido.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti”, ha dichiarato Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia, “di presentare queste nuove stampanti EcoTank economiche, produttive e convenienti, che dimostrano il nostro forte impegno verso l’innovazione e il design incentrato sull’utente. Le nuove stampanti Epson EcoTank sono progettate per essere versatili, affidabili e facili da utilizzare, rendendole la scelta ideale per le famiglie e i piccoli uffici moderni che cercano soluzioni di stampa a costi ultra-bassi e senza problemi“.