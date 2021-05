2N, specialista mondiale dei sistemi di citofonia IP, si unisce ad altre quattro aziende, leader della tecnologia, per promuovere i vantaggi pratici dell’integrazione tra la cyber security degli edifici, l’accesso agli smart building e l’analisi video, in un’unica piattaforma. Le aziende mostreranno i benefici di una gestione degli edifici integrata ad installatori, integratori e utenti nel corso del prossimo evento 2N On Air giovedì 20 maggio, alle 15.00.

Secondo una recente ricerca, in Italia il 60% dei direttori HR ha riprogettato l’organizzazione del lavoro e degli spazi, secondo le norme aggiornate di tutela della salute e della sicurezza, nell’ottica di una costante prevenzione dal virus. Oltre il 70% delle aziende, inoltre, utilizzerà tra i 2 e i 3 giorni a settimana di lavoro agile.

In questo scenario, gli interventi di 2N On Air presenteranno i diversi vantaggi nel combinare l’accesso mobile agli uffici, la sicurezza e una migliore gestione degli edifici. Gli interventi comprenderanno:

Una dimostrazione, in collaborazione con Milestone, leader nel software di video management, su come massimizzare l’occupazione fisica degli uffici, pur nel rispetto delle misure di sicurezza, combinando il controllo degli accessi di 2N con i sistemi di gestione video

Un approfondimento, con il provider di soluzioni di network security Axis, su come collegare i citofoni IP ai software di videosorveglianza, consentendo alle aziende di integrare nei sistemi di sicurezza degli edifici il riconoscimento delle targhe dei veicoli in entrata

Un’analisi delle implicazioni derivanti da un accesso non autorizzato agli edifici, insieme a Inner Range, provider della piattaforma di sicurezza Integriti, evidenziando il ruolo dei sistemi di comunicazione con i varchi di ingresso

Un incontro con Cisco per scoprire come i citofoni 2N possono essere configurati per connettersi con l’intero edificio e instradare le chiamate dei visitatori al giusto dipendente.

I partecipanti potranno scoprire in anteprima anche il nuovo citofono di 2N, 2N IP Style.

Michal Kratochvíl, CEO di 2N, ha dichiarato: “Collaborare con altre grandi aziende tecnologiche come Cisco, Milestone, Axis e Inner Range è strategicamente importante per 2N, perché ci aiuta a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di accesso più intelligenti e complete. Inoltre, non vediamo l’ora di presentare in anteprima il nostro nuovo 2N® IP Style, uno dei citofoni più lussuosi che abbiamo mai prodotto”.

Per partecipare all’evento del 20 maggio e scoprire ulteriori dettagli è necessario registrarsi qui.