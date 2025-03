HikCentral Professional si aggiorna con la release 2.6.2

Hikvision presenta l’ultima versione del suo avanzato software di gestione della sicurezza: HikCentral Professional 2.6.2. Questa nuova release introduce funzionalità ottimizzate che ampliano ulteriormente le capacità di controllo e gestione centralizzata, consolidando le caratteristiche che hanno reso HikCentral una delle soluzioni di riferimento nel settore.

HikCentral è una piattaforma completa e scalabile, progettata per soddisfare le esigenze da ambienti più semplici a quelli più complessi. Consente l’integrazione e la gestione di videosorveglianza, controllo accessi, allarmi e altre applicazioni, fornendo un monitoraggio avanzato e un controllo totale attraverso un’unica interfaccia intuitiva. Grazie alla sua architettura modulare, offre la massima flessibilità di personalizzazione, permettendo agli operatori di configurare il sistema in base alle specifiche necessità operative e garantendo un’operatività semplificata e altamente performante.

Interoperabilità avanzata

La versione 2.6.2 di HikCentral Professional amplia le possibilità di integrazione grazie al supporto dei protocolli BACnet, ModBus, SIA e Sur-Gard. Questa compatibilità consente di impiegare HikCentral anche in contesti di automazione industriale, gestione avanzata degli edifici e controllo integrato degli impianti, garantendo una supervisione centralizzata ed efficiente.

Grazie a questa estensione delle capacità di comunicazione, HikCentral si afferma come una piattaforma altamente flessibile e interoperabile, in grado di gestire non solo la sicurezza, ma anche l’efficienza energetica, il monitoraggio degli asset critici e l’integrazione con sistemi complessi, migliorando così la governance operativa in ambienti diversificati.

Nuove funzionalità e miglioramenti di HikCentral Professional

Le novità introdotte con la versione 2.6.2 rendono HikCentral Professional ancora più potente, flessibile e reattivo. Le principali ottimizzazioni riguardano la velocità di elaborazione, la precisione delle ricerche e una gestione più efficiente del sistema.

AcuSearch: HikCentral Professional 2.6.2 offre ricerca avanzata e analisi forense ottimizzata

La funzione AcuSearch consente un’identificazione rapida di eventi e soggetti all’interno delle registrazioni, ottimizzando i tempi di analisi e revisione. Attraverso un’interfaccia intuitiva, è possibile selezionare un soggetto specifico e ottenere, in pochi istanti, tutte le immagini e i filmati correlati. Grazie alla gestione centralizzata, il sistema consente di estrarre informazioni mirate anche su lunghe sessioni di registrazione, garantendo una risposta tempestiva e un incremento dell’efficienza operativa.

Integrazione tra Ricerca Smart VCA e AcuSearch

L’integrazione tra Ricerca Smart VCA e AcuSearch in HikCentral Professional 2.6.2 rappresenta un avanzamento significativo nella gestione delle indagini. La Ricerca Smart VCA offre strumenti di filtraggio avanzato per individuare con precisione elementi specifici, come persone o veicoli, all’interno delle registrazioni. Una volta identificato il target, con un solo click, AcuSearch consente di accedere immediatamente a tutte le immagini e i video associati, migliorando la rapidità di elaborazione e analisi. Questa sinergia ottimizza l’intero processo investigativo, rendendolo più efficace e immediato.

Watermarking personalizzato

HikCentral Professional 2.6.2 introduce il Watermarking personalizzato, una funzionalità avanzata per la protezione dell’integrità dei contenuti video. Questo sistema consente di applicare automaticamente un’identificazione visibile, sotto forma di immagine o testo, direttamente sui flussi video. La filigrana viene mantenuta sia nella visualizzazione in tempo reale (live view) sia nella riproduzione e nell’esportazione di video e immagini. Questa tecnologia migliora la tracciabilità del materiale registrato, consentendo di verificarne l’origine e l’integrità nel tempo.

HikCentral Professional 2.6.2 offre gestione e distribuzione avanzata delle applicazioni Add-on

HikCentral Professional 2.6.2 introduce un processo automatizzato per l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento e la disinstallazione delle applicazioni Add-on, tra cui Elder Care e Ronda Virtuale. Il sistema consente di gestire le applicazioni direttamente dalla piattaforma centrale, semplificando la configurazione e l’aggiornamento delle funzionalità. Le applicazioni sono accessibili tramite il Marketplace di HikCentral o direttamente dal sito web ufficiale di Hikvision, consentendo un’integrazione immediata e riducendo i tempi di gestione.

Conclusione

Con l’introduzione delle nuove funzionalità, HikCentral Professional 2.6.2 si afferma come una soluzione sempre più avanzata e versatile per la gestione della sicurezza centralizzata. Le ottimizzazioni implementate non solo migliorano la capacità di analisi, la protezione dei dati e la gestione delle applicazioni, ma ampliano anche le possibilità di configurazione grazie all’integrazione con protocolli standard. Questo rende la piattaforma ancora più flessibile e adattabile a diversi scenari operativi, offrendo agli operatori strumenti altamente performanti per un controllo ancora più efficace e reattivo.