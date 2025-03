Hikvision si specializza nella cybersecurity industriale

Hikvision, leader di sistemi di sorveglianza e sicurezza, ha ottenuto la certificazione IEC 62443-4-1, un importante riconoscimento internazionale nell’ambito della cybersecurity industriale che attesta l’adozione di pratiche di sviluppo sicuro dei suoi prodotti.

Un risultato che conferma l’impegno costante nel rispettare i più elevati standard di sicurezza informatica e nel garantire soluzioni tecnologiche robuste e resilienti, in grado di contrastare le minacce cyber più sofisticate in un mondo sempre più connesso.

Riferimento normativo

IEC 62443-4-1 è uno standard internazionale sviluppato dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) che specifica i requisiti di sicurezza informatica per lo sviluppo di hardware e software nei sistemi di automazione e controllo industriale.

Oltre a coprire tutte le fasi di progettazione, implementazione e operatività del prodotto, lo standard IEC 62443-4-1 rappresenta un riferimento chiave per la conformità alla Direttiva NIS2 dell’Unione Europea, che rafforza le misure di protezione delle infrastrutture digitali.

L’obiettivo di Hikvision è aiutare le organizzazioni a proteggere le loro operazioni industriali da rischi come cyber attacchi, violazione dei dati e guasti di sistemi, offrendo una protezione completa lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e oltre.

Il processo di certificazione

Durante il rigoroso iter di certificazione, Hikvision ha dimostrato di adottare metodologie avanzate di sviluppo sicuro, applicando protocolli di sicurezza in ogni fase critica del processo. Dall’identificazione dei requisiti alla gestione dei rischi, fino alla progettazione e verifica della sicurezza, ogni passaggio è strutturato per garantire il massimo livello di protezione informatica.

Questo approccio “Secure by Design” consente di ridurre le vulnerabilità e rafforzare la protezione contro le minacce informatiche rispettando i più elevati standard di cybersecurity.

Il sistema completo di sviluppo sicuro di Hikvision

La certificazione IEC 62443-4-1 è un ulteriore tassello che si aggiunge alla costruzione di un sistema completo di sviluppo sicuro, in cui Hikvision è da tempo impegnata: l’Hikvision Secure Development Life Cycle (HSDLC), che copre ogni fase, dall’analisi dei requisiti alla progettazione, dallo sviluppo ai test, fino alla consegna del prodotto.

Oltre a rispettare gli standard di sicurezza globali, l’HSDLC incorpora costantemente nuove ricerche e nuove tecnologie di cybersecurity per rispondere efficacemente alle minacce informatiche in continua evoluzione.

Grazie a questo approccio strutturato e alla certificazione acquisita, Hikvision continua a stabilire nuovi benchmark e standard di eccellenza in ambito cybersecurity, offrendo soluzioni che coniugano sicurezza, efficienza e affidabilità senza compromessi.

Gli obiettivi futuri di Hikvision

Il conseguimento della certificazione IEC 62443-4-1 rappresenta un traguardo significativo, ma non un punto di arrivo. Hikvision continuerà a rafforzare il proprio impegno nella cybersecurity, potenziando l’HSDLC e investendo in ricerca e sviluppo.

Inoltre esplorerà collaborazioni strategiche con altre realtà del settore per promuovere l’adozione delle migliori pratiche lungo l’intera filiera industriale, al fine di affrontare insieme le sfide emergenti della cybersecurity.

In un panorama tecnologico in continua evoluzione, l’obiettivo di Hikvision è garantire ai propri partner un ecosistema tecnologico sicuro, in cui ogni prodotto sia in grado di assicurare protezione, continuità operativa e conformità alle normative internazionali.