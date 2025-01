I videoproiettori laser Epson portano il cinema a casa tua

La tecnologia ha trasformato anche il mondo dell’intrattenimento. Le confortevoli mura di casa adesso possono trasformarsi in una sala proiezione degna di nota con la tecnologia Epson. L’azienda presenta due nuovi videoproiettori laser professional home: EH-QS100W (bianco) e EH-QS100B (nero), che si aggiungono ai modelli lifestyle EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B e EH-QL7000W/B annunciati all’inizio dell’autunno.

EH-QS100W e EH-QS100B utilizzano una sorgente luminosa laser Epson e, in combinazione con la risoluzione 4K PRO-UHD, offrono un mix straordinario di luminosità, qualità d’immagine e versatilità. Grazie al posizionamento vicino alla parete (super-short-throw), i due videoproiettori laser possono trasformare qualsiasi area in un cinema: dagli spazi pubblici dedicati alla proiezione (bar, ristoranti, centri culturali, ecc) ai soggiorni ben illuminati, e offrire ogni volta un’esperienza immersiva, coinvolgente e di qualità professionale. La vicinanza alla parete elimina le ombre, mentre i cavi del proiettore e delle apparecchiature audio e video possono essere nascosti alla vista. Questi videoproiettori si adattano perfettamente in qualsiasi ambiente grazie alla facilità di installazione e al design compatto.

Tecnologie evolute per massima qualità dell’immagine e facilità di installazione

Che si tratti di guardare film, sport o giochi, EH-QS100W e EH-QS100B assicurano una qualità d’immagine 4K PRO-UHD superba per dettagli chiari e nitidi e una riproduzione dei filmati fluida e veloce, oltre ad essere basati sull’evoluta tecnologia laser 3LCD. Le dimensioni dell’immagine sono scalabili fino a 160 pollici, mentre i 4.500 lumen assicurano un’elevata luminosità e un elevato rapporto di contrasto dinamico di 5.000.000:1 per ombre e neri più profondi, rendendoli ideali per ambienti quali soggiorno e sale multimediali.

I due videoproiettori laser dispongono anche di una serie di tecnologie avanzate per il miglioramento delle immagini, quali l’interpolazione dei fotogrammi 4K per garantire immagini fluide e la super risoluzione per preservare i dettagli in ogni scena.

Grazie a tecnologie avanzate per il miglioramento delle immagini, tra cui l’interpolazione dei fotogrammi 4K per garantire immagini fluide e la super risoluzione 4K per preservare i dettagli in ogni scena e a funzioni come la mappatura dinamica dei toni per migliorare la qualità visiva fotogramma per fotogramma e l’HDR10 per colori più vividi e realistici, EH-QS100W e EH-QS100B permettono un’esperienza visiva straordinaria sia per i film sia per lo sport. Le caratteristiche aggiuntive includono la correzione di gamma adattiva della scena, il miglioramento automatico del contrasto e la mappatura dinamica dei toni.

Compatibili con un’ampia gamma di sistemi di controllo IP, i videoproiettori laser possono essere integrati con le installazioni esistenti e sono facili e veloci da configurare, mentre i tempi di riscaldamento e raffreddamento quasi istantanei contribuiscono alla loro straordinaria convenienza, all’efficienza energetica e alla lunga durata del laser (20.000 ore). Inoltre, grazie al supporto integrato di Crestron, Control4 e RS232C/ LAN cablata, la gamma può essere facilmente integrata in una rete domestica intelligente per consentire un’esperienza visiva ancora più comoda.

L’applicazione Epson Setting Assistant è compatibile con il videoproiettore EH-QS100 e consente alle persone di regolare in autonomia la proiezione dopo l’installazione, senza l’intervento del tecnico.

Disponibilità

I due videoproiettori laser, EH-QS100B e EH-QS100W, saranno disponibili a partire da gennaio 2025 presso una selezione di rivenditori e distributori specializzati nell’home cinema.

Principali caratteristiche dei videoproiettori laser EH-QS100B/W

Dichiarazioni

“Questi nuovi modelli di videoproiettori laser professional home della serie EH-Q”, dichiara Carla Conca, Senior Business Manager Videoprojector di Epson Italia, “dimostrano il nostro impegno in questo interessante mercato. Con l’aumento della domanda di intrattenimento su schermi più grandi, EH-QS100W e EH-QS100B si stanno affermando come alternativa conveniente agli schermi piatti e consentono di ottenere immagini di alta qualità, vibranti e di grandi dimensioni in ambienti luminosi o sale multimediali”.