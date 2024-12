Epson: livello Platinum agli stabilimenti nelle Filippine e in Malesia

Epson, azienda leader a livello mondiale nella tecnologia, annuncia che i suoi stabilimenti produttivi nelle Filippine e in Malesia hanno ottenuto il livello Platinum nell’ambito del Validated Assessment Program (VAP) della Responsible Business Alliance (RBA), aggiungendosi così agli altri siti produttivi del costruttore giapponese già premiati in passato. Questo risultato testimonia l’impegno costante di Epson a favore di pratiche aziendali responsabili e l’eccellenza nella responsabilità sociale d’impresa.

L’alleanza RBA si dedica alla promozione di una condotta aziendale etica nelle catene di approvvigionamento mondiali, mentre il VAP è un importante programma che valuta gli impianti di produzione sulla base del Codice di Condotta RBA. Ciò include aree di attenzione quali le pratiche di lavoro, gli standard di salute e sicurezza, la responsabilità ambientale e i comportamenti aziendali etici. L’impegno di Epson sul fronte della responsabilità sociale d’impresa è confermato dal successo delle valutazioni VAP per gli stabilimenti con sede in Indonesia, Malesia, Thailandia, Cina e Filippine, molti dei quali hanno ottenuto lo stato Platinum, riservato ai siti che hanno raggiunto un punteggio pari a 200.

Per il mercato europeo, il riconoscimento RBA Platinum è la dimostrazione di un costante impegno verso pratiche di fabbricazione etiche, oltre che del rispetto di rigorosi standard di produzione. Poiché le aziende di tutta Europa attribuiscono sempre più priorità alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e i consumatori attenti chiedono maggiore trasparenza attraverso prodotti che non implicano alcuno sfruttamento, l’accreditamento RBA è una garanzia che gli stabilimenti di produzione Epson aderiscono ai più elevati standard etici, tra cui pratiche di lavoro eque e condizioni di lavoro sicure.

I prodotti delle aziende certificate RBA Platinum portano con sé dei valori utili alla redazione del bilancio di sostenibilità conforme alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Il Validated Assessment Program della RBA è diventato lo standard principale per la verifica della conformità on-site, facilitando valutazioni efficaci, approfondite e condivisibili condotte dalle società indipendenti approvate dalla RBA che al termine assegnano un punteggio alle strutture in base alla conformità a questi standard. Nel corso della sua evoluzione, il programma si è ampliato fino a includere centinaia di revisori provenienti da 16 società indipendenti in oltre 40 Paesi, a garanzia del rispetto di rigorosi standard di responsabilità da parte di aziende come Epson.

“L’ottenimento dello stato RBA Platinum per i nostri stabilimenti produttivi nelle Filippine e in Malesia”, ha dichiarato Boris Manev, direttore della divisione Corporate Sustainability di Epson Europe, “riflette il nostro costante impegno verso pratiche commerciali responsabili. Crediamo che la produzione etica e sostenibile sia essenziale non solo per la nostra attività, ma anche per le comunità in cui operiamo. Questo riconoscimento è la testimonianza del duro lavoro e della dedizione dei nostri dipendenti e partner nel sostenere i più alti standard di responsabilità sociale d’impresa”.