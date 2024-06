Soluzioni 3M: ancora più privacy per i partner TD SYNNEX

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, ha annunciato un accordo per offrire le soluzioni 3M per la protezione della privacy e dello schermo dei dispositivi endpoint. Questo nuovo accordo aumenta il portafoglio end-to-end di TD SYNNEX per gli accessori endpoint e aiuta i partner a soddisfare la necessità di soluzioni che migliorino la privacy e la sicurezza dei dispositivi, in particolare negli ambienti di lavoro remoti e ibridi.

Le soluzioni 3M sono compatibili con i principali brand

Le soluzioni 3M per la protezione della privacy e dello schermo si uniscono al portafoglio completo di soluzioni ergonomiche di TD SYNNEX, che soddisfa i requisiti in evoluzione del lavoro ibrido, enfatizzando il comfort, la flessibilità e la sicurezza dell’utente. Gli schermi per la privacy di 3M sono disponibili in modelli compatibili con i principali marchi di fornitori come Apple, HP, Dell e Microsoft. I partner possono ottenere lo schermo giusto per i dispositivi da loro scelti attraverso una semplice procedura di collegamento nella piattaforma di e-commerce del distributore InTouch.

Dichiarazioni

“Gli schermi per la privacy degli endpoint sono una prima linea di difesa fondamentale in qualsiasi piano completo di sicurezza dei dati IT. Sono una soluzione facile da implementare che previene il rischio di “shoulder surfing” da parte degli hacker, mantenendo al contempo un’esperienza di alta qualità per gli utenti”, ha dichiarato Mara Pereira, Vicepresident Peripherals Europe di TD SYNNEX. “L’aumento del lavoro remoto e ibrido significa che è sempre più importante considerare i rischi di sicurezza legati al lavoro negli spazi pubblici. Con le soluzioni 3M per la privacy, aiutiamo i partner a sviluppare un’offerta olistica di sicurezza endpoint end-to-end”.

“Questa partnership amplierà il nostro raggio d’azione in tutta l’area EMEA e fornirà ai nostri clienti ancora più opzioni per l’acquisto delle nostre innovative soluzioni per la privacy, tra cui i nuovi filtri Bright Screen Privacy di 3M. Siamo entusiasti di lavorare con TD SYNNEX e ci auguriamo una collaborazione di successo”, ha dichiarato Peter C Barker, Sales Manager EMEA di 3M Privacy Solutions Business.