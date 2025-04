Il FOREARTH Experience Studio di Kyocera apre le sue porte

Kyocera Document Solutions ha inaugurato a Milano del FOREARTH Experience Studio, un hub esperienziale coinvolgente e dinamico, dedicato al futuro della stampa tessile sostenibile. Questo spazio interattivo evidenzia l’impegno di Kyocera Document Solutions per l’innovazione eco-consapevole e mette in mostra le capacità rivoluzionarie della sua innovativa stampante tessile a getto d’inchiostro, FOREARTH.

FOREARTH Experience Studio: conoscere da vicino l’innovativa tecnologica sostenibile di Kyocera

Il FOREARTH Experience Studio offre un ambiente immersivo dove professionisti del settore moda, produttori tessili, designer e sostenitori della sostenibilità possono constatare in prima persona come la tecnologia di stampa water-free Kyocera stia rivoluzionando la produzione tessile. A differenza dei metodi tradizionali ad alto consumo idrico, l’innovativa tecnologia di inchiostro a pigmenti di FOREARTH realizza stampe di alta qualità con un impatto ambientale significativamente ridotto.

I visitatori dello Studio hanno avuto l’opportunità di comprendere come questa tecnologia consenta di ottenere stampe vivaci e ad alta risoluzione su un’ampia gamma di tessuti, minimizzando al contempo sprechi e consumo energetico. L’evento inaugurale ha anche favorito la collaborazione, stimolando discussioni sulle pratiche sostenibili nell’industria tessile e della moda.

Le collaborazioni di Kyocera

Il FOREARTH Experience Studio presenta diverse collaborazioni di rilievo che evidenziano il potenziale creativo di FOREARTH:

Flora alla Milano Fashion Week – Stampe ispirate alla natura realizzate con tecniche sostenibili.

– Stampe ispirate alla natura realizzate con tecniche sostenibili. Elle Decor – Applicazioni di FOREARTH oltre la moda, con progetti tessili sostenibili per l’interior design.

– Applicazioni di FOREARTH oltre la moda, con progetti tessili sostenibili per l’interior design. Vincitore dell’iF Design Award 2024 – Riconoscimento dell’eccellenza di FOREARTH in termini di innovazione e sostenibilità.

L’evento di lancio ufficiale del 14 aprile ha visto la partecipazione di dirigenti Kyocera e figure chiave del settore, riuniti per discutere il ruolo cruciale della stampa sostenibile nel plasmare il futuro del tessile. Tra i relatori di spicco:

Takuya Marubayashi , Presidente di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.

, Presidente di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V. Sho Taniguchi , General Manager della Divisione Industrial Printing Solutions di Kyocera Document Solutions Inc.

, General Manager della Divisione Industrial Printing Solutions di Kyocera Document Solutions Inc. Noriyuki Nakatani, General Manager di Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.

Durante l’evento inaugurale del FOREARTH Experience Studio, hanno condiviso la visione di Kyocera Document Solutions per la stampa tessile sostenibile, illustrando come FOREARTH si integri con gli sforzi globali volti a minimizzare l’impatto ambientale nella produzione.

Il FOREARTH Experience Studio Kyocera non è semplicemente uno showroom, ma uno spazio di trasformazione dove tecnologia, creatività e sostenibilità convergono. Dimostrando la concreta fattibilità commerciale della stampa tessile a getto d’inchiostro sostenibile, Kyocera Document Solutions consolida il proprio ruolo di leader nell’innovazione responsabile.

Il FOREARTH Experience Studio è accessibile esclusivamente su appuntamento, per garantire a ogni visitatore un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Dichiarazioni

Kozo Teramoto, Senior General Manager of Sales & Marketing di Kyocera Document Solutions Europe Management, ha dichiarato: “L’inaugurazione del FOREARTH Experience Studio segna una pietra miliare nell’impegno di Kyocera Document Solutions per l’innovazione sostenibile. Riunendo leader del settore, designer e produttori, non ci limitiamo a presentare una tecnologia di stampa tessile all’avanguardia, ma stiamo promuovendo un movimento verso un futuro più responsabile e creativo per la moda. FOREARTH rappresenta una nuova era in cui sostenibilità ed espressione artistica si fondono, e noi siamo orgogliosi di guidare questa trasformazione”.