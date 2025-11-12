Innovaway leader in Europa: vince il premio MSP Partner dell’anno

Innovaway, azienda specializzata in soluzioni e servizi IT avanzati per imprese e Pubbliche Amministrazioni, è stata insignita del riconoscimento di “Europe Managed Service Provider Partner of the Year” di HCLSoftware.

La partnership tra HCLSoftware e Innovaway

La collaborazione con la divisione della multinazionale tecnologica HCLTech, che è stata avviata nel 2023, è incentrata sulle soluzioni di Enterprise Service Management (ESM) e unisce il forte know-how di Innovaway con le tecnologie all’avanguardia di HCLSoftware che integrano nativamente l’intelligenza artificiale.

Questa sinergia si traduce nella capacità di coprire aree strategiche come la gestione degli endpoint, l’ottimizzazione dei servizi IT, la sicurezza applicativa e l’automazione dei processi, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza degli utenti e garantendo al contempo una governance efficace della crescente complessità del panorama IT.

L’integrazione delle soluzioni di HCLSoftware nel portfolio di Innovaway conferma il percorso strategico volto a potenziare soluzioni e competenze nell’accompagnare le imprese private e pubbliche nell’implementazione di progetti di evoluzione digitale.

Dichiarazioni

“Questo riconoscimento da parte di HCLSoftware ci rende orgogliosi e attesta la nostra expertise nella gestione delle infrastrutture e applicazioni IT ma soprattutto la qualità del servizio e del supporto che siamo in grado di offrire ai clienti“, ha dichiarato Antonio Burinato, Direttore Generale di Innovaway. “Grazie a questa partnership, possiamo offrire soluzioni tecnologiche di ultima generazione, migliorando i pillar strategici che ci contraddistinguono: forte cultura del servizio e orientamento all’innovazione“.

“La tecnologia più avanzata, come le nostre piattaforme ESM potenziate dall’AI, richiede partner d’eccellenza per trasformarsi in reale valore di business”, ha aggiunto Natalie Kouzeleas, Senior Vice President Europe di HCLSoftware. “I Managed Service Provider sono cruciali in questo: sono il ponte tra l’innovazione e le esigenze concrete dei clienti. Innovaway ha dimostrato una capacità unica nel tradurre le nostre soluzioni in efficienza operativa e governance esemplare, incarnando perfettamente il ruolo del partner strategico“.