Innovazione e Resilienza: 7 strategie per il successo

Oggi condividiamo un articolo di Massimo Peselli, Chief Revenue Officer, Global Enterprise & Public Sector di Verizon Business, azienda specializzata nella fornitura di tecnologia e servizi per la comunicazione e attivo anche nel campo della cybersecurity. Nel suo contributo il manager spiega come l’innovazione digitale – grazie a soluzioni all’avanguardia come il private 5G, l’Intelligenza Artificiale, la formazione e l’edge computing – stia trasformando il panorama aziendale internazionale.

Agilità, integrazione, sicurezza, 5G, formazione e fiducia: il mix vincente per un business competitivo e resiliente nel 2025

Oggi più che mai il panorama aziendale internazionale è in continua e rapida trasformazione. Dopo un 2024 ricco di profondi cambiamenti, alcune tendenze stanno emergendo come fattori determinanti per il futuro delle organizzazioni, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Secondo le più recenti previsioni di Gartner, relativi alle proiezioni per il 2025, la spesa IT a livello mondiale dovrebbe raggiungere il valore di 5,61 trilioni di dollari, con un incremento del 9,8% rispetto al 2024.

In questo scenario, dove resilienza e innovazione si intrecciano per affrontare sfide globali, emergono 7 core driver per le organizzazioni che vogliono affrontare con successo le sfide e le opportunità offerte dal 2025. Analizziamole nel dettaglio.

Agilità come vantaggio competitivo. In un’epoca caratterizzata dalla volatilità dei mercati e rapidi progressi tecnologici senza precedenti, la capacità di adattamento diventa un elemento cruciale. Le realtà in grado di ridefinire strategie, modelli operativi e gestione delle risorse con rapidità saranno le più competitive. L’adozione di modelli flessibili e soluzioni “as-a-service” consente di scalare infrastrutture e servizi IT in modo dinamico, rispondendo con tempestività alle nuove esigenze e rafforzando la resilienza necessaria per una crescita sostenibile.

Diffusione delle reti private 5G . L'adozione delle reti private 5G sta crescendo in tutti i settori, trainata dai benefici che le aziende riconoscono nel loro impiego, quali connettività dedicata, sicura e potenziata per supportare applicazioni mission-critical e abilitare la trasformazione digitale. Il passaggio dalle soluzioni a frequenze condivise a quelle con licenza evidenzia una maggiore attenzione alla sicurezza e all'ottimizzazione delle performance; un trend che continuerà a rafforzarsi anche nei prossimi anni.

Integrazione di AI e edge computing per l'efficienza e l'innovazione. La convergenza tra intelligenza artificiale ed edge computing sta aprendo nuove possibilità per l'elaborazione dei dati in tempo reale e il processo decisionale. Settori come manifatturiero, logistica, retail e sanità stanno impiegando tali dispositivi per elevare l'efficienza operativa, ottimizzare la customer experience e stimolare l'innovazione. La capacità di elaborare grandi volumi di dati a livello locale, combinata con le capacità predittive e analitiche dell'AI, sta trasformando i modelli di business tradizionali e aprendo a nuove opportunità di creazione di valore.

Rafforzare la sicurezza informatica su tutti i livelli corporate. Con l'accelerazione della trasformazione digitale, il paradigma della cybersecurity diventa sempre più complesso. Le imprese devono adottare strategie integrate per gestire i rischi e proteggersi da minacce informatiche in continua evoluzione. Questo richiede un allineamento delle politiche di sicurezza tra tutte le funzioni, dai CISO ai CEO, nonché l'adozione di protocolli solidi, senza eccezioni. Una pianificazione proattiva e l'agilità nelle risposte sono essenziali per mitigare i rischi e proteggere gli asset critici.

Upskilling e AI per lo sviluppo delle competenze. La rapida adozione dei device digitali impone un costante aggiornamento delle competenze e la riqualificazione dei dipendenti. Tecnologie di ultima generazione come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata (AR) e quella virtuale (VR) stanno rivoluzionando la formazione, potenziando la produttività e facilitando la riqualificazione dei talenti. Le imprese che investono nello sviluppo delle proprie persone saranno meglio preparate a affrontare l'era digitale, consolidando così il loro vantaggio competitivo.

Sostenibilità e iniziative ESG. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno diventando un pilastro delle strategie aziendali. Le organizzazioni stanno intensificando il loro impegno verso la sostenibilità, consapevoli che pratiche responsabili non solo favoriscono il successo a lungo termine, ma rispondono anche alle aspettative di clienti, investitori e stakeholder. Investimenti in fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO₂ e supply chain a basso impatto sono ormai elementi imprescindibili per costruire un futuro resiliente e responsabile.

Fiducia digitale. In un contesto sempre più digitalizzato, la capacità di garantire sicurezza, trasparenza e protezione dei dati è essenziale per mantenere la fiducia di clienti e stakeholder. Le singole società devono rafforzare la sicurezza delle proprie reti, tutelare le informazioni sensibili e adattarsi a un orizzonte normativo in continua evoluzione. Un approccio strutturato alla cybersecurity non è solo una misura difensiva, ma un elemento strategico per consolidare credibilità e competitività nel panorama digitale.

Adottare questi sette driver chiave significa non solo rispondere alle sfide del presente, ma anticipare quelle del futuro. In un panorama in cui la tecnologia sta ridisegnando ogni settore, l’innovazione è la nuova moneta competitiva. Le aziende non possono più permettersi di restare ancorate a modelli tradizionali: adattarsi e trasformarsi non è più un’opzione, ma la chiave per definire il proprio ruolo nel mercato di domani.

di Massimo Peselli, Chief Revenue Officer, Global Enterprise & Public Sector di Verizon Business