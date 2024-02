Ennepi attiva il sistema telefonico in cloud di NFON

Grandi aziende con punti vendita dislocati hanno spesso difficoltà di comunicazione e costi di gestione elevati. Per questo le organizzazioni moderne cercano di implementare infrastrutture moderne come quelle di NFON Italia, filiale di NFON AG, provider europeo specializzato in soluzioni per la comunicazione aziendale in cloud. NFON annuncia che Ennepi, società fondata a Napoli nel 1988 e proprietaria del brand ZUIKI, ha scelto di passare da una infrastruttura telefonica tradizionale basata su centralino fisico per la sede centrale e contratti telefonici per ogni singolo negozio, al sistema in cloud Cloudya.

L’azienda semplifica con NFON la gestione complessiva della telefonia, migliorando la comunicazione tra la sede centrale di Nola e i 155 punti vendita a marchio ZUIKI distribuiti sul territorio italiano.

Paolo Fortuna, Managing Director NFON Italia, dichiara: “Ci rende fieri supportare, insieme al nostro Partner GERO, un’azienda made in Italy e dall’impronta giovane e al passo coi tempi, con cui condividiamo l’idea che la comunicazione rappresenti una leva strategica su cui puntare. Il passaggio a Cloudya si allinea perfettamente con quell’immagine di marchio originale, positivo, fresco che Ennepi porta avanti attraverso il brand ZUIKI, supportando l’azienda nelle sfide quotidiane del business con una infrastruttura di comunicazione unificata all’avanguardia”.

Migliore gestione multisede della telefonia per Ennepi

La struttura commerciale di Ennepi richiede con frequenza l’aggiunta o dismissione di utenze telefoniche contestualmente all’apertura o chiusura di punti vendita. Da qui l’esigenza e la difficoltà di gestire diversi piani telefonici, con relativi operatori, condizioni economiche e vincoli contrattuali differenti. Per questo principale motivo l’azienda si è rivolta al fornitore di fiducia GERO, partner Platinum di NFON, che ha proposto una connettività basata su router wifi con SIM nei singoli punti vendita e l’attivazione di un unico sistema telefonico in cloud con Cloudya.

Aldo Innamorato, Head of Marketing & Communications ZUIKI, Ennepi, spiega:

“Ogni qual volta dovevamo chiudere uno store, questo comportava il pagamento di penali e altri costi di disdetta delle utenze telefoniche. GERO innanzitutto ci ha consigliato di predisporre la connettività con delle SIM mobili per gli store in modo tale da non avere più legami fisici in caso di chiusura ed apertura in altro luogo. Implementando la telefonia cloud di NFON tutti gli store sono parte di un unico centralino aziendale che facilita sia le comunicazioni che la gestione di tutti gli interni”.

Ennepi si è così liberato degli oneri della gestione e manutenzione di centinaia di singole linee telefoniche e relativi contratti, e beneficiando anche della scalabilità del cloud, ha ottimizzato i costi complessivi.

Migrazione fluida e progetti futuri

La transizione a Cloudya è avvenuta in modo fluido e senza alcuna interruzione del servizio telefonico.

Aldo Innamorato continua: “L’assenza di vincoli contrattuali con NFON ci ha permesso di provare e valutare realmente il servizio con serenità decisionale. Poi la competenza e professionalità di GERO hanno contribuito nel fare la differenza. L’adozione di Cloudya si è rivelata molto semplice anche per il personale, tanto che se inizialmente abbiamo utilizzato la soluzione solo per la fonia, nel tempo abbiamo iniziato anche a sfruttare servizi avanzati come Meet&Share per le video riunioni con condivisione di contenuti, velocizzando le comunicazioni interne”.

Oggi Ennepi sta valutando, inoltre, l’implementazione di Contact Center Hub di NFON per migliorare il proprio servizio clienti, integrando in un’unica piattaforma tutti i principali canali di contatto preferiti dagli utenti (social network, chiamate, email, WhatsApp, ecc).