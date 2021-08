Kyocera Document Solutions insignita dei BLI Summer 2021 A3 Pick Award di Keypoint Intelligence

Kyocera Document Solutions Europe, specialista globale in soluzioni per la gestione documentale, è stata premiata con i Buyers Lab Summer Pick Award di Keypoint Intelligence, per i dispositivi TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci.

BLI organizza la premiazione dei migliori sistemi da ufficio due volte all’anno e riconosce i prodotti che hanno fornito le migliori prestazioni nei test di laboratorio di Keypoint Intelligence nei sei mesi precedenti.

Kyocera dimostra il suo valore nell’offerta colore

“I sistemi KYOCERA TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci hanno mostrato una durata eccezionale e caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni”, ha affermato George Mikolay, Associate Director A3 Hardware/Production di Keypoint Intelligence. “Inoltre, l’uniformità del design e l’eccellente usabilità complessiva, dai driver al pannello di controllo, rendono i sistemi facili da utilizzare, sia per la stampa che per la scansione o la copia, indipendentemente dalla vicinanza di una macchina specifica all’area di lavoro utente. Alta qualità dell’immagine durante la stampa di materiali grafici aziendali e foto a colori, testo e mezzitoni eccellenti e solidi audaci contraddistinguono i dispositivi nella produzione di numerosi tipi diversi di output.”

Kyocera Document Solutions fornisce sistemi multifunzione e stampanti che combinano funzionalità avanzate e affidabilità con incredibili valenze ecosostenibili per l’elaborazione dei documenti negli uffici. Inoltre, utilizzando la profonda conoscenza degli ambienti d’ufficio, l’azienda offre software per la digitalizzazione e automazione dei processi documentali, nonché soluzioni che migliorano la sicurezza digitale, la produttività e l’efficienza. Attraverso un approccio consulenziale e un portfolio ampio e completo, Kyocera Document Solutions supporta l’introduzione della Business Innovation all’interno delle aziende italiane contribuendo, così, alla loro crescita.