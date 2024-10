La custom GPT di Cambium è ora disponibile nel GPT Store

Un’importante e interessante novità arriva da Cambium Networks: da oggi è disponibile la sua custom GPT (Generative Pre-Trained Transformer) personalizzata, progettata per assistere partner, distributori e decisori tecnologici nell’interazione e nella comprensione della tecnologia di Cambium Networks. Questo strumento avanzato è stato addestrato su oltre 7.000 pagine di contenuti di Cambium Networks e utilizza le più recenti tecniche di prompt engineering per fornire risposte strettamente allineate alle richieste degli utenti.

Come funziona e cosa offre la custom GPT di Cambium Networks

La GPT è un portale interattivo che consente agli utenti di “parlare” con la tecnologia di Cambium Networks e di esplorare vari aspetti dei prodotti e delle soluzioni dell’azienda. Pur non essendo destinato alla gestione dei problemi di assistenza sulle reti in funzione, la custom GPT offre spunti e indicazioni che possono migliorare il processo decisionale, semplificare la formazione sui prodotti e supportare le discussioni strategiche.

La custom GPT ha dimostrato una forte comprensione delle soluzioni Cambium Networks, ottenendo un punteggio del 92% nel Cambium Networks Enterprise Sales Certification Exam. Tuttavia, è importante sottolineare che se da un lato questo indica il suo potenziale come valido strumento di vendita in vari scenari aziendali, dall’altro il GPT potrebbe non fornire la guida precisa necessaria per gli scenari tecnici particolari o le certificazioni.

Per rendere questa tecnologia ancora più accessibile, Cambium Networks ha reso disponibile la custom GPT nel GPT Store. Questo ampliamento consente a tutti gli utenti di ChatGPT di accedere allo strumento, offrendo una maggiore visibilità e utilità a chiunque voglia esplorare in profondità la tecnologia di Cambium Networks.

Cambium Networks rimane impegnata nell’innovazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni di connettività affidabili, convenienti e facili da usare che consentano a individui, comunità e aziende di prosperare.

Dichiarazioni

“Crediamo che questa GPT colmerà il divario tra la nostra tecnologia all’avanguardia e le persone che si affidano ad essa”, ha dichiarato Scott Imhoff, SVP Product Management di Cambium Networks. “Fornisce agli utenti un modo intuitivo e interattivo per conoscere i nostri prodotti e le nostre soluzioni, mettendoli in grado di prendere decisioni informate che contribuiscano al loro business”.