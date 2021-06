Getac ha annunciato la nuova generazione di F110, disponibile però da settembre 2021: un tablet fully rugged potente ma facilmente trasportabile per i professionisti che operano nei settori manifatturiero, automotive, difesa, pubblica sicurezza, utility, trasporto e logistica.

Un’eredità comprovata

Come il suo predecessore, anche F110 di nuova generazione consente agli utenti di lavorare in modo efficace in una grande varietà di ambienti impegnativi. Un processore quad-core Intel Core i5/i7 di 11ª generazione (“Tiger Lake”) offre prestazioni straordinarie e un facile multitasking, mentre la scheda grafica Intel Iris Xe garantisce una visione perfetta in ogni scenario. Una gamma completa di opzioni di connettività, fra cui Wi-Fi 6 WLAN (per una trasmissione dati tre volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti), Bluetooth 5.2 e WWAN 4G LTE/GPS, consente di trasmettere i dati e comunicare rapidamente da qualsiasi luogo, tutti aspetti fondamentali del moderno lavoro sul campo. L’aggiunta di una porta ThunderboltTM 4 offre una connessione da 40 Gb/s in grado di aumentare le potenzialità delle soluzioni end-to-end.

Inoltre, F110 è dotato di un display touchscreen da 11,6” con tecnologia LumiBond 2.0 e una luminosità fino a 1000 NIT. E’ possibile dunque contare non solo su una luminosità più elevata e un rapporto di contrasto migliore rispetto a qualsiasi altro tablet fully rugged attualmente in commercio, ma anche su una resistenza incredibile e un’ottima leggibilità in tutte le condizioni, anche alla luce del sole.

Credenziali rugged leader nel settore

Come ogni dispositivo Getac, F110 è rugged dall’inizio alla fine, per poter dare il meglio nelle condizioni di lavoro più difficili. Le certificazioni MIL-STD-810H e MIL-STD-461G garantiscono un’affidabilità eccezionale. F110 è anche uno dei pochi tablet della propria categoria dotato di certificazione IP66, rispetto alla IP65 delle generazioni precedenti, ed è dunque in grado di offrire una protezione completa contro polvere e potenti getti d’acqua. La resistenza alle cadute da 1,8 m durante l’utilizzo, rispetto all’1,2 m delle generazioni precedenti, e il funzionamento a temperature che vanno da -29 °C a 63 °C garantiscono una tranquillità ancora maggiore.

Design e accessori specifici perfezionati per migliorare ulteriormente la user experience

Oltre al perfezionamento delle specifiche tecniche, F110 presenta anche numerose novità nel design per migliorare ulteriormente la user experience. Fra gli elementi più importanti citiamo il sistema di doppia batteria hot-swap riprogettato per la sostituzione rapida senza bisogno di spegnere il tablet, lo spostamento dello slot di espansione e della SIM (non più sul retro ma a lato) per un accesso più agevole, un oscuratore della webcam aggiuntivo per migliorare la privacy e un’unità SSD rimovibile dall’utente.

È disponibile anche una gamma completa di accessori compatibili, fra cui una nuovissima tastiera rimovibile retroilluminata con 88 tasti a grandezza naturale e touchpad integrato, per un’operatività simile a quella dei notebook nell’esecuzione di compiti ad alta intensità di dati. Fra gli accessori aggiuntivi ricordiamo anche una cinghia a spalla, una cinghia a mano girevole con cavalletto, una maniglia rigida e docking station sicure per il montaggio in ufficio e sui veicoli.

Ottimizzazione delle operazioni in una moltitudine di scenari verticali

La nuova generazione di F110 fa parte del programma Getac Select che combina dispositivi rugged, software, accessori e servizi professionali preconfigurati in una gamma di soluzioni che ottimizzano l’efficienza operativa nei vari scenari verticali e ambiti lavorativi. Tra questi:

Trasporto e logistica: magazzino

Per eseguire operazioni di magazzino lineari occorrono muletti che siano in grado di lavorare sempre in modo sicuro ed efficiente. A questo scopo, necessitano di tablet versatili che consentano loro di muoversi nel magazzino, identificare i prodotti, scannerizzarli e trasportarli il più velocemente possibile. F110 può essere montato sul muletto utilizzando una docking station sicura, mentre un lettore di codici a barre integrato opzionale consente una facile scansione a distanza. A questo punto, è possibile trasmettere dati importanti usando le opzioni di connettività integrate dell’F110, mentre la utility di guida in sicurezza di Getac (Getac Driving Safety Utility) 1 blocca l’UI e lo schermo quando il muletto è in movimento, evitando così che si verifichino incidenti e migliorando la sicurezza dei dipendenti.

Automotive: programmazione, riparazioni e manutenzione

I tecnici e i meccanici del settore automotive necessitano di dispositivi rugged affidabili per diagnosticare i problemi, caricare i dati e comunicare coi clienti direttamente dalle officine. La combinazione di opzioni di connettività dell’F110, fra cui Wi-Fi 6 e WWAN 4G LTE/GPS, e la webcam integrata facilitano e velocizzano le comunicazioni, mentre la cinghia a mano girevole può essere usata per trasportarlo in sicurezza. Il display touchscreen con tecnologia LumiBond 2.0 può essere utilizzato con la penna, le dita, il digitizer o i guanti per ottimizzare la produttività, mentre il sistema di monitoraggio dei dispositivi di Getac (GDMS)1 consente di monitorare tutti i tablet da remoto e di mantenerli in condizioni ottimali.

Manufacturing: linea di montaggio e produzione

I supervisori in produzione devono poter accedere in qualsiasi momento alle informazioni operative più importanti per garantire un processo ottimale. Devono anche essere in grado di raccogliere e analizzare i dati provenienti da tutto lo stabilimento che possano improntare i piani di gestione e i processi decisionali futuri. Le opzioni di connettività multiple dell’F110 (fra cui ThunderboltTM 4), l’affidabilità rugged e la sicurezza degli accessori per il trasporto consentono di avere queste informazioni sempre a portata di mano. La utility di lettore di codici a barre KeyWedge1 di Getac consente anche di eseguire la scansione di specifiche attrezzature con un solo clic tramite la fotocamera integrata. Un lettore RFID opzionale consente agli utenti di accedere alla posizione dei vari task in tutto lo stabilimento e di reinserirla nei sistemi di gestione per una visibilità e un controllo completi.

“La popolarità dei tablet rugged è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni grazie alla combinazione vincente di funzionalità, versatilità e facilità di utilizzo”, dichiara Rick Hwang, President of Rugged and Video Solutions Business Group di Getac. “Con il lancio della nuova generazione di F110, abbiamo terminato il rinnovo, iniziato nella seconda metà del 2020, della nostra gamma di tablet di punta composta dai modelliUX10 da 10”, F110 da 11” e K120 da 12”. Di conseguenza, per tutti i mercati verticali è disponibile ora un ventaglio completo di soluzioni rugged leader nel settore, in grado di soddisfare le proprie specifiche esigenze.”