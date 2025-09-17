La “Open Software Initiative” di Durst debutterà a Printing United 2025

Durst Group, specialista mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, presenterà in anteprima a Printing United 2025 (22 – 25 ottobre, Orlando – Florida) la nuova Open Software Initiative, l’esclusiva piattaforma indipendente e modulare di soluzioni software che va oltre i sistemi del produttore altoatesino.

Basata sulle consolidate tecnologie software proprietarie Durst, la nuova Open Software Initiative offre a service di stampa, rivenditori, system integrator e OEM l’accesso a moduli performanti e flessibili, perfettamente integrabili con soluzioni di terze parti, indipendentemente dal modello o dal produttore della stampante. Questi moduli sono riuniti all’interno del nuovo portfolio “Smart Factory”.

Smart Factory – Una Open Software Initiative

Sotto lo slogan “One Software Ecosystem. Any Brand. Any Printer”, Durst ha dato vita a una piattaforma software modulare e cloud-ready, progettata per garantire interoperabilità, API aperte e semplicità d’integrazione, indipendente dalle soluzioni proprietarie dedicate ai clienti hardware Durst.

Due stand – Un unico messaggio

La presenza di Durst a Printing United 2025 sarà organizzata in due spazi espositivi distinti ma complementari, pensati per offrire ai visitatori una visione completa delle diverse proposte software. Al primo stand, il team Durst Group presenterà le soluzioni proprietarie Durst Workflow e Durst Analytics, perfettamente integrate con i sistemi di stampa Durst e pensate per ottimizzare efficienza, controllo e automazione. Parallelamente, al secondo stand, sarà protagonista la Open Software Initiative con un focus sui nuovi moduli Smart Factory, le soluzioni per OEM ed esempi applicativi.

Panoramica del portafoglio Smart Factory

Smart Shop – Soluzione eCommerce specifica per la stampa, per modelli B2B/B2C

– Soluzione eCommerce specifica per la stampa, per modelli B2B/B2C Lift ERP – Sistema ERP cloud sviluppato specificamente per l’industria della stampa

– Sistema ERP cloud sviluppato specificamente per l’industria della stampa Prepare – Soluzione di prestampa automatizzata per preflight e preparazione dei dati, inclusa la modifica dei PDF

– Soluzione di prestampa automatizzata per preflight e preparazione dei dati, inclusa la modifica dei PDF Pr oduce – Soluzione RIP ad alte prestazioni con gestione avanzata del colore

oduce – Soluzione RIP ad alte prestazioni con gestione avanzata del colore Production Intelligence – Soluzioni intelligenti basate su AI e analisi dei dati per ambienti di produzione smart

– Soluzioni intelligenti basate su AI e analisi dei dati per ambienti di produzione smart Modello OEM – Il portafoglio Smart Factory comprende anche moduli dedicati a partner OEM, rivenditori e system integrator. Un esempio è la collaborazione con callas software che guiderà l’offerta OEM neutrale e indipendente all’interno del Gruppo Durst. Le tecnologie PDF di callas sono già utilizzate da numerosi brand di riferimento come Adobe. L’integrazione di callas nei moduli Prepare e Produce della piattaforma Open Software dimostra come i partner OEM possano portare sul mercato soluzioni complete basate sulla tecnologia PDF callas (pdfToolbox) con il proprio marchio. Inoltre, callas fungerà da gateway OEM per tecnologie selezionate di Durst Workflow, offrendo ai partner OEM l’accesso a un ecosistema ancora più ampio.

Un’offerta su misura per ogni target

Fornitori di servizi di stampa (PSP) : accesso semplice a software professionale con minimo investimento iniziale

: accesso semplice a software professionale con minimo investimento iniziale Rivenditori : possibilità di ampliare l’offerta con soluzioni modulari e collaudate

: possibilità di ampliare l’offerta con soluzioni modulari e collaudate System integrator: accesso a software facilmente integrabili in ambienti ERP o workflow già esistenti

OEM: utilizzo della piattaforma come solida base tecnologica per i propri prodotti a marchio

Dichiarazioni

“Il nostro obiettivo è creare un ecosistema software aperto e proiettato al futuro, progettato da Durst ma accessibile all’intera industria della stampa. Questa iniziativa stabilisce nuovi standard in termini di produttività, automazione e indipendenza dal fornitore”, spiega Christoph Gamper, CEO e co-proprietario del Gruppo Durst.