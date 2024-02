LG Business Cloud: la piattaforma perfetta per tutte le imprese

Giunge al termine l’edizione 2024 di ISE (Integrated Systems Europe), la fiera di settore di Barcellona. Tra i protagonisti si segnala la presenza di LG Electronics (LG) con LG Business Cloud, la nuova innovativa piattaforma di LG che permette di sottoscrivere e accedere a tutte le soluzioni cloud di gestione da remoto dei prodotti digital signage di LG da un’unica interfaccia user-friendly.

LG Business Cloud è compatibile con diversi prodotti di digital signage LG tra cui i display Micro LED, i TV signage, i display trasparenti OLED e i display LED.

La gestione dei software LG in un’unica piattaforma

LG Business Cloud è la piattaforma che semplifica l’accesso e la gestione delle licenze relative a diversi software cloud di LG: è sufficiente accedere all’interfaccia con un singolo login per poter fare dei trial di prodotto, sottoscrivere un abbonamento, gestire i prodotti di digital signage collegati al servizio sottoscritto e avere accesso a una vasta offerta di contenuti didattici informativi che spiegano come ottenere il massimo dalle soluzioni cloud di LG. Infine l’interfaccia permette di porre domande sul funzionamento della piattaforma così da rendere questo strumento accessibile agli utenti di ogni livello.

La piattaforma consente di gestire i software LG SuperSign Cloud, il CMS (Content Management System) per il digital signage; LG Pro:Centric Cloud, il CMS dedicato agli Hotel TV; e LG ConnectedCare, la soluzione che monitora e gestisce da remoto le performance e le condizioni dei monitor signage LG.

Caratteristiche tecniche di LG Business Cloud

I CMS sono strumenti flessibili e versatili: permettono infatti di personalizzare e pianificare la pubblicazione dei contenuti visualizzati sui prodotti di digital signage e hotel TV LG, come messaggi di benvenuto, informazioni sulla struttura e promozioni.

LG ConnectedCare consente invece di regolare da remoto le impostazioni dei monitor signage, come luminosità e volume, ne monitora l’attività, inviando tempestivamente notifiche via e-mail in caso di eventi imprevisti.

Oltre a gestire da remoto attività come l’accensione, lo spegnimento e il riavvio, LG Business Cloud offre una dashboard che consente di controllare facilmente lo stato di funzionamento dei display.

È possibile impostare la durata del contratto di licenza in maniera semplice dopo il periodo di prova della piattaforma e non ci sono restrizioni sul numero di dispositivi che vi accedono, così da dare la possibilità sia alle piccole sia alle grandi aziende di disporre di uno strumento comodo e versatile per la gestione dei propri prodotti di digital signage.

Inoltre, le soluzioni partner offerte da LG Business Cloud comprendono anche applicazioni multimediali che consentono di accedere a una varietà di opere d’arte dinamiche e applicazioni di servizi che forniscono informazioni in tempo reale su meteo, voli e turismo locale.

Gli obiettivi di LG

Strumento ideale per il settore retail, corporate e pubblico, LG Business Cloud è una soluzione unica che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei partner; in futuro, includerà anche altre categorie di prodotti per offrire sempre più valore e praticità d’uso.

In occasione del CES 2024, il CEO global di LG, William Cho, ha sottolineato come il B2B sia uno dei focus di LG per il 2024, evidenziando che l’azienda espanderà il proprio portfolio prodotti per includere soluzioni sempre più innovative e orientate al cliente. Dopo il successo del lancio dello scorso anno dei servizi in abbonamento collegati agli elettrodomestici intelligenti, LG intende utilizzare lo stesso modello di business (perfetta integrazione di hardware e servizi) per far crescere il B2B.

“LG Business Cloud è una piattaforma che semplifica la gestione delle soluzioni cloud di digital signage di LG per tutte le aziende”, ha dichiarato Paik Ki-mun, Senior Vicepresident e Responsabile della business unit Information Display di LG Business Solutions. “LG fornisce soluzioni complete offrendo display innovativi per il digital signage e software di gestione efficienti che fanno risparmiare tempo, migliorando l’esperienza utente“.

Disponibilità

LG Business Cloud sarà lanciato nel primo trimestre di quest’anno in Nord America, e, successivamente, in altri mercati tra cui la Corea del Sud e l’Europa.