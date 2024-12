Ramada Plaza: camere e sale meeting digitalizzate by LG Electronics

L’elegante urban resort a quattro stelle, Ramada Plaza by Wyndham Milano, sceglie le soluzioni tecnologiche di LG Electronics per potenziare la propria offerta di ospitalità. La struttura ha infatti deciso di investire nella digitalizzazione di camere e sale meeting per offrire un’esperienza cliente sempre più dinamica e personalizzata.

Con le sue 166 camere e 96 appartamenti, due ristoranti, un centro congressi, una sala fitness e un ampio giardino con piscina, il resort Ramada Plaza ha richiesto un approccio strutturato alla trasformazione digitale dei propri spazi che tenesse conto di diverse esigenze di installazione e personalizzazione.

Per soddisfare queste necessità, LG Electronics ha introdotto 263 Hotel TV e un LED Wall di ultima generazione avvalendosi della collaborazione dei partner Vinn Italia, azienda specializzata in soluzioni di hospitality avanzate con 20 anni di esperienza nel settore, e Promelit, fornitore di sistemi audio video e soluzioni di visualizzazione avanzati per ambienti professionali.

LG Hotel TV al Ramada Plaza: qualità di visione e tutela della privacy

All’interno di camere e appartamenti del Ramada Plaza, LG ha installato il modello 50UR762H, l’Hotel TV con risoluzione 4K Ultra HD che offre un’esperienza di visione ricca e immersiva integrandosi perfettamente all’interno dell’ambiente grazie all’elegante cornice ultra-sottile.

Il prodotto è dotato della soluzione interattiva Mirage di Uniguest–Otrum, che permette di supportare la condivisione dei contenuti da parte degli ospiti attraverso il sistema OtrumCast.

“Mirage è una piattaforma interattiva di guest experience, approvata da Wyndham, snella e basata su cloud. Offre un’esperienza personalizzata agli ospiti che soggiornano al Ramada Plaza e una gestione flessibile ai gestori, perché in grado di veicolare contenuti su misura ai display presenti in tutta la struttura. Inoltre, la tecnologia OtrumCast integrata migliora l’esperienza degli ospiti, offrendo un soggiorno personalizzato che li fa sentire come a casa. Permette, infatti, di fruire dei propri contenuti sul televisore garantendo conformità alle normative GDPR e massimo livello di privacy”, ha dichiarato Maurizio Bezza, Project Manager & Technical Director di VINN Italia.

LG LEDwall: uniformità di visione e mauntenzione semplificata

Per valorizzare e potenziare le sale meeting del Ramada Plaza, LG Electronics ha dotato la struttura di un LED wall di 3×2 metri della serie LSBE con pixel pitch 1,88 mm, che garantisce la visualizzazione di contenuti in alta qualità per eventi e conferenze. Con una luminosità di 600 nit, i LED wall LG della serie LSBE offrono contenuti vividi e ad alto impatto visivo per coinvolgere il pubblico.

“I LED wall rappresentano una soluzione all’avanguardia per le sale meeting, offrendo una qualità visiva eccezionale grazie alla loro alta risoluzione e luminosità. Questi schermi permettono una visualizzazione chiara e nitida anche in ambienti molto illuminati, migliorando l’esperienza di presentazione e facilitando la comprensione dei contenuti. Inoltre, sono altamente flessibili e modulari, consentendo di adattarne le dimensioni alle specifiche esigenze della sala”, ha dichiarato Danilo Marchiori, Direttore Generale e Fondatore Promelit.

La serie LSBE è, inoltre, progettata per assicurare un’ottima uniformità dello schermo grazie alla sua struttura a doppia piastra, che riduce le imperfezioni e facilita la manutenzione. Compatibile con le soluzioni software LG come SuperSign CMS, LED Assistant e ConnectedCare, la serie LSBE offre una gestione impeccabile e centralizzata dei contenuti, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva per eventi e conferenze.

LG, sempre attenta alle esigenze dinamiche del settore Hospitality, si distingue per la sua capacità di anticipare e rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione. L’ampia gamma di soluzioni professionali di Hotel TV e Digital Signage, che integrano le più recenti e innovative tecnologie dell’azienda, trova spazio all’interno di luoghi multifunzionali come gli hotel, catturando l’attenzione dei clienti attraverso la riproduzione di contenuti personalizzati e di alta qualità.

“Il progetto implementato presso l’hotel Ramada Plaza by Wyndham Milano, che integra Hotel TV e Ledwall LG, rappresenta un chiaro esempio della capacità dell’azienda di fornire soluzioni integrate per il settore dell’ospitalità, in grado di rispondere alle molteplici esigenze di strutture alberghiere complesse. Questa installazione non solo migliora l’esperienza degli ospiti e la gestione della comunicazione da parte della proprietà, ma rafforza anche il posizionamento di LG come partner di riferimento per le strutture ricettive di alto livello. L’integrazione con partner strategici e la collaborazione con clienti di prestigio come il Ramada Plaza by Wyndham Milano confermano il valore delle nostre soluzioni, progettate per rispondere a ogni esigenza tecnologica e di comunicazione”, ha spiegato Francesco Cecere, Business Development Manager Hospitality di LG Electronics Italia.