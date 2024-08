OnePlus Open torna con un nuovo look

Il marchio tecnologico globale OnePlus ha annunciato la OnePlus Open Apex Edition, l’ultimo modello della serie OnePlus Open, disponibile nella nuova variante di colore Crimson Shadow.

Costruito con le tecnologie all’avanguardia che hanno conferito alla serie OnePlus Open il titolo di “Foldable of the Year” nel 2023, il nuovo OnePlus Open Apex Edition introduce aggiornamenti senza precedenti in termini di archiviazione, funzionalità di modifica delle immagini tramite AI, sicurezza e privacy.

Questo dispositivo ridefinisce il concetto di smartphone di fascia alta, puntando a diventare il miglior smartphone pieghevole del 2024.

“OnePlus Open è un pieghevole di livello flagship che integra la nostra tecnologia più avanzata“, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “Dall’annuncio dello scorso anno, la serie ha ricevuto ampi consensi dagli utenti di tutto il mondo. Mantenendo le caratteristiche che gli hanno valso il titolo di miglior smartphone pieghevole del 2023, il nuovo OnePlus Open Apex Edition si distingue per un design ancora più premium, maggiore capacità di archiviazione, funzionalità di modifica delle immagini tramite AI, privacy e sicurezza avanzate. OnePlus Open Apex Edition incarna pienamente il nostro motto ‘Never Settle’ e rappresenta una nuova pietra miliare per OnePlus mentre ci avviamo verso il nostro secondo decennio come azienda“.

Crimson Shadow: Ridefinire i Classici con Eleganza Moderna

Il OnePlus Open Apex Edition incarna perfettamente la filosofia del brand per un design dall’“eleganza moderna”. La nuova variante di colore si ispira al classico rosso di OnePlus, rendendo omaggio all’Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition e integrando materiali di lusso come la pelle per un effetto di innegabile opulenza. La tonalità più scura, quasi velata, suggerisce un senso di mistero ed eleganza senza tempo. Semplice ma accattivante, il design incarna l’essenza del “Never Settle” e il rispetto di OnePlus per il capolavoro classico di Hasselblad.

Dotato di un retro in pelle vegana discreto ma premium, il telefono sfoggia un motivo a diamante e un tocco di arancione vibrante sull’Alert Slider, insieme a un abbagliante motivo CD riflettente sulla ghiera della fotocamera, incastonata in una splendida cupola di vetro. La Apex Edition di OnePlus Open offre una finitura degna del più prestigioso telefono pieghevole di OnePlus, trasmettendo energia e iconicità agli utenti.

“Esiste una vera sinergia tra Hasselblad e OnePlus. Vedere come OnePlus ha integrato le nostre fotocamere nei loro ultimi prodotti con un design così innovativo è come aprire un regalo tanto atteso“, ha affermato Bronius Rudnickas, Direttore Marketing Globale di Hasselblad. “L’Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition è una vera e propria icona, soprattutto con i suoi leggendari accenti in pelle borgogna rossa che contrastano magnificamente con gli altri elementi metallici argentati. Siamo davvero entusiasti di ritrovare questa combinazione di colori sul OnePlus Open Apex Edition, che mostra un’artigianalità altrettanto impeccabile e una tecnologia senza precedenti, permettendo di percepire la complessità e la delicatezza del lavoro dietro le quinte.”

Condividendo la determinazione di Hasselblad nel produrre prodotti di classe superiore per immortalare i momenti più iconici della vita, OnePlus Open Apex Edition va oltre i limiti tecnologici per diventare un capolavoro che rimarrà incastonato nel tempo.

Aggiornamenti di Archiviazione per un’Esperienza Potenziata con OnePlus Open Apex Edition

Migliorando i già impressionanti 16GB di RAM e 256GB di ROM del OnePlus Open originale, il nuovo OnePlus Open Apex Edition offre 16GB di RAM LPDDR5X e un colossale 1TB di ROM UFS 4.0. La RAM potenziata consente un multitasking estremamente fluido in ogni situazione, sia che si tratti di modificare documenti durante le riunioni, fare chiamate, giocare mentre si guardano tutorial su YouTube, leggere walkthrough su Chrome, o navigare su Reddit, tutto allo stesso tempo.

Grazie alla presenza di 1TB di ROM, è possibile memorizzare un’enorme libreria di foto, video, documenti e molto altro, senza preoccuparsi di esaurire lo spazio. Con una delle configurazioni RAM e ROM più avanzate disponibili su uno smartphone pieghevole, il OnePlus Open Apex Edition promette un’esperienza pieghevole di lusso, veloce e fluida, in grado di resistere alle prove del tempo.

Chip Indipendente e Modalità VIP per una Sicurezza Migliorata

OnePlus Open Apex Edition innalza gli standard di sicurezza e privacy per gli utenti grazie alla presenza di un chip di sicurezza indipendente, progettato per rafforzare le capacità di protezione del telefono. Questo chip offre uno stoccaggio indipendente e fisicamente isolato, garantendo una protezione esclusiva per file importanti e informazioni personali. Con difese aggiuntive contro attacchi dannosi, il OnePlus Open Apex Edition assicura che le informazioni più riservate rimangano al sicuro. Il chip di sicurezza indipendente è certificato CC EAL5+, mentre il chip di sicurezza NFC è certificato CC EAL6+ e EMVCo, offrendo un livello eccezionale di sicurezza.

Esclusiva per il OnePlus Open Apex Edition è la nuova modalità VIP, una novità nel settore, attivabile tramite l’iconico Alert Slider di OnePlus. Quando lo slider viene attivato, il telefono entra in modalità VIP e blocca il chip di sicurezza per creare un ambiente completamente sicuro e privato. In questa modalità, tutti i microfoni e le fotocamere del telefono sono disabilitati, e il tracciamento pubblicitario è limitato tramite la crittografia delle autorizzazioni alimentata dal chip di sicurezza. Progettata per proteggere in modo completo la privacy e la sicurezza dell’utente, la modalità VIP impedisce che le informazioni delle chat vengano visualizzate o registrate dalle app senza autorizzazione, offrendo un livello di privacy e sicurezza personalizzato e su misura dell’utente.

Ispirare la Creatività con Funzionalità AI

OnePlus Open Apex Edition è progettato per elevare l’efficienza e l’esperienza fotografica degli utenti grazie alle avanzate funzionalità di modifica delle immagini tramite AI, come AI Eraser e AI Smart Cutout.

Con AI Eraser, catturare l’immagine perfetta è più facile che mai. Basta cerchiare o evidenziare un’area dell’immagine per rimuovere elementi indesiderati, come persone, animali domestici o oggetti. L’intelligenza artificiale avanzata riempie automaticamente gli spazi vuoti con fotogrammi riempitivi, restituendo immagini straordinarie che mettono in risalto i soggetti desiderati su uno sfondo pulito e fresco.

AI Smart Cutout semplifica il ritaglio degli oggetti dalle foto, permettendo agli utenti di creare adesivi personalizzati con facilità. Questa funzione consente di modificare rapidamente le immagini, selezionare e personalizzare i contenuti ritagliati e condividerli con un semplice tocco. La tecnologia avanzata di riconoscimento dei soggetti garantisce una maggiore precisione nel ritaglio di persone e oggetti, offrendo un’esperienza di modifica fluida, rapida e intuitiva, ideale sia per migliorare le foto personali che per preparare contenuti per i social media.

Un Anno di Traguardi Straordinari per OnePlus Open

Dal suo debutto l’anno scorso, OnePlus Open ha ottenuto un riconoscimento straordinario e numerosi elogi dagli utenti e dall’industria. Durante il periodo di pre-vendita su oneplus.com, dal 19 al 26 ottobre 2023, il telefono è andato esaurito in tutte le aree di mercato disponibili.

OnePlus Open ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Miglior Telefono Pieghevole dell’Anno” da parte del rinomato media britannico Pocket-lint e il premio per il “Premium Foldable Phone” dal principale media tech danese Lyd & Billede. Il neo-lanciato OnePlus Open Apex Edition, erede di questi successi, punta a consolidare la posizione di OnePlus come leader nel mercato globale dei pieghevoli attraverso un’innovazione continua e un’esperienza utente arricchita con qualità e prestazioni senza compromessi.

Il OnePlus Open Apex Edition combina l’esperienza distintiva Fast & Smooth di OnePlus con la 4ª Generazione di Hasselblad Camera for Fold, uno schermo piatto con piega minima, doppi display ProXDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, un avanzato sistema di intrattenimento spaziale 2-in-1, la piattaforma mobile di punta Snapdragon 8 Gen 2, la ricarica rapida 67W SUPERVOOC e OxygenOS 14.0 con Open Canvas rinnovato. Il tutto è racchiuso in un design pieghevole leggero e compatto, facile da portare ovunque. Con un peso di soli 239g e uno spessore di 5.9mm quando aperto e 11.9mm quando piegato, il telefono sfida le convenzioni degli smartphone a schermo singolo in termini di portabilità.

In aggiunta, il piano di aggiornamento software 3+4, i piani di garanzia esclusivi e i programmi post-vendita su misura per ogni regione garantiscono un’eccellente qualità a lungo termine e un’esperienza utente che va ben oltre la norma.

Prezzo e Disponibilità

I dettagli su prezzo e disponibilità per la OnePlus Open Apex Edition in Europa saranno annunciati ufficialmente il 27 agosto.

I prodotti OnePlus sono disponibili all’acquisto anche presso l’OPPO Store.