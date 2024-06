Per Molex è Avnet Abacus il miglior distributore del 2023

Grande la soddisfazione di Avnet Abacus, tra le società operante in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e di potenza, e business unit regionale di Avnet, per aver ricevuto, per la terza volta consecutiva, il premio European Distributor of the Year 2023 – Central Europe award da Molex, realtà mondiale specializzata nei settori dell’elettronica e dell’innovazione nella connettività.

Il premio è il riconoscimento della collaborazione di Avnet Abacus con Molex e della progettualità e strategia messe in atto dal distributore per guidare la creazione della domanda e aggiungere valore al mercato e, attraverso le proprie filiali Central European, ai clienti comuni.

“Nel 2023 Avnet Abacus ha costruito ampie ed efficaci pipeline, sia nei progetti di demand creation sia nella crescita dei risultati di vendita e conversione”, ha commentato Paul Keenan, Sales Director – Distribution Europe, Molex.

“Aggiudicarsi il titolo di Central European Distributor of the Year per il terzo anno di seguito è una testimonianza del nostro costante impegno nell’espandere le opportunità di business offrendo gli innovativi prodotti di interconnessione, cablaggio e sensoristica di Molex ai clienti europei”, ha detto Matthias Jeck, Regional Vice President DACH in Avnet Abacus. “Siamo lieti della consolidata relazione costruita con Molex e ci prepariamo a sostenere un altro anno di cooperazione per garantire soluzioni di vertice per il settore industriale e servizi di supply chain in tutte le applicazioni cruciali quali IoT, MedTech e automotive”.