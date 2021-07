Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha consegnato la decimilionesima radio dal suo lancio, nell’ottobre del 2011. Service provider, imprese, scuole, comuni e operatori di reti di tutto il mondo offrono soluzioni di accesso Fixed Wireless e Wi-Fi con gestione cloud centralizzata, soddisfacendo le esigenze di connettività in modo rapido ed economico grazie al portafoglio di soluzioni wireless di Cambium Networks.

“Cambium Networks è orgogliosa di annunciare questo grande traguardo. Le nostre soluzioni Wi-Fi e Fixed Wireless offrono connettività ad alte prestazioni per applicazioni aziendali e residenziali, connettività per campus, backhaul Wi-Fi e small cell”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “Gli operatori di rete apprezzano le prestazioni e l’affidabilità delle nostre implementazioni, dai principali centri urbani sino ai villaggi più remoti del Nepal. Le nostre più recenti soluzioni a onde millimetriche a 60 GHz semplificano la fornitura di connettività a velocità gigabit per i centri urbani e le comunità suburbane o rurali”.

“Il Fixed Wireless Access è ora una tecnologia broadband mainstream ed è vitale per la crescita economica e per affrontare il digital divide”, ha affermato Chris DuPuy, Technology Analyst di 650 Group. “Nell’ultimo decennio, l’industria del Fixed Wireless ha ampliato il proprio supporto a molte nuove frequenze e protocolli che consentono capacità e distanze sempre maggiori. Il risultato di queste innovazioni è che prevediamo che nei prossimi cinque anni le consegne di unità Fixed Wireless cresceranno più del doppio rispetto al successivo sistema broadband più veloce, ovvero l’accesso ottico”.

Le tecnologie sviluppate da Cambium Networks hanno consentito di realizzare soluzioni di connettività in tutto il mondo:

• Più di 1.600 comuni hanno implementato le radio Cambium Networks nell’ambito del programma WiFi4EU, un’iniziativa che promuove l’accesso gratuito alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei in tutta Europa .

• In Colombia, attraverso un progetto del Ministero delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (MinTIC) si stanno implementando apparecchiature Cambium Networks per portare connettività broadband in 14.745 scuole e 7.400 comuni.

• La più grande ferrovia del Nord America, che copre più di 32.000 miglia di binari in 28 stati, utilizza la tecnologia wireless Cambium Networks per garantire connettività alle infrastrutture critiche.

• Cambium Networks è il leader nelle soluzioni Fixed Wireless per il mercato petrolifero e del gas, con 8 dei 10 maggiori produttori del Nord America che implementano soluzioni Cambium per la connettività delle aree operative.

• Il più grande service provider broadband Fixed Wireless negli Stati Uniti serve più stati utilizzando apparecchiature Cambium Networks, mentre un piccolo WISP collega la ristretta popolazione sull’isola di Washington, nel Wisconsin settentrionale, dove la tecnologia cablata non era fattibile.

• Le soluzioni Cambium stanno colmando il digital divide per connettere gli studenti a McAllen, in Texas, nonché offrire connettività per le comunità tribali.

• Più di 10.000 partner in tutto il mondo forniscono soluzioni Fixed Wireless e Wi-Fi aziendali firmate Cambium Networks.