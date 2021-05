Torna anche quest’anno la quarta edizione del MSP Day 2021, evento dedicato ai Managed Service Provider ed organizzato da Achab con l’obiettivo di creare un momento di condivisione tra vendor e fornitori di servizi IT gestiti. Durante la manifestazione, che anche quest’anno si svolgerà online, parteciperanno speaker internazionali e saranno presentate le più interessanti novità tecnologiche del settore che in questo articolo vedremo assieme.

Qboxmail: gestione e sicurezza della posta elettronica

Qboxmail è un provider italiano di servizi Email in Cloud nato nel 2015 che offre agli MSP una suite completa e professionale per gestire in sicurezza le email e i calendari aziendali dei loro clienti. Qboxmail permette infatti, attraverso un pannello di controllo innovativo, di gestire in real-time le mail, visualizzare le attività in corso, la conformità alla normativa e di intervenire immediatamente in caso di problematiche. Qboxmail offre anche servizi di migrazione da e verso altre mail, possibilità di inserire API e servizi di email security, backup ed archiviazione.

Ad oggi sono 100 mila gli utenti e 20 mila le aziende che si sono dotate della tecnologia di Qboxmail che viene progettata e sviluppata internamente.

ReeVo MSP: infrastruttura ICT sempre sotto controllo

In occasione dell’MSP Day 2021 ReeVo MSP, con ventennale esperienza nella gestione proattiva delle infrastrutture ICT, presenterà in anteprima assoluta l’innovativa suite Mission Control, la suite di servizi gestiti (in modalità Full Outsourcing o COM-IT) e pronti all’uso pensata per supportare i Managed Service Provider nella gestione dell’infrastruttura dei propri clienti, con un pacchetto di soluzioni rivendibili in White Label.

Particolare attenzione sarà inoltre fornita a due novità: il Noc After Hours e Virtual Office. Il NOC After Hours è un servizio innovativo di monitoraggio (attivo dalle 6 di mattina a mezzanotte) di tutti i dispostivi di rete e dei servizi critici ospitati sui server, restart dei servizi e telefonata al referente in caso di permanenza del blocco. Virtual Office è invece un pacchetto di soluzioni che virtualizzano l’ufficio dei clienti degli MSP, rendendolo disponibile sempre e ovunque.

Timenet: connessioni sicure e performanti

Timenet, azienda TLC che opera da 25 anni con oltre 7mila clienti attivi, offre servizi Business di connettività Internet (ADSL, FTTC o FTTH) e VoIP e si caratterizza per avere il più alto tasso di clienti soddisfatti del settore (garantito tramite blockchain). In occasione dell’evento organizzato da Achab evidenzierà i vantaggi della propria offerta e di Security First, un servizio in grado di individuare e bloccare le minacce informatiche prima che arrivano al cliente. Su 912 connettività attive, sono già state bloccate oltre 99 milioni di attività sospette in poco più di un anno. Sarà inoltre lanciata l’offerta di connettività Naviga per le aziende e disponibile in due modalità.

Zomentum: piattaforma che accelera e professionalizza le vendite

In occasione dell’MSP Day 2021, Zomentum presenterà la propria piattaforma che consente di creare offerte e preventivi personalizzati ed efficaci e in modo rapido grazie a funzionalità drag&drop automatizzate e di firma elettronica, tenere sotto controllo lo stato delle trattative, registrare visite, telefonate e inviare email (grazie all’integrazione con i PSA più diffusi), agevolare i clienti nell’accettazione delle offerte. Tutto questo risparmiando tempo e riducendo il margine d’errore, oltre che aumentando la professionalità.

Blackberry Protect: massima sicurezza per gli endpoint

Durante l’evento organizzato da Achab si potranno conoscere i vantaggi di Blackbetty Protect: si tratta di una soluzione che sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per la protezione degli endpoint anche quando questi sono offline o non sono aggiornati. Il detection rate offerto è del 99,8% (vale anche per le minacce che compariranno anche nei 25 mesi futuri) e il numero di falsi positivi è pari allo 0,0002%. La soluzione è dotata anche di un motore EDR con capacità investigative e di troubleshooting. Blackbetty Protect riduce quindi le possibilità di essere violati da virus e malware e di minimizzare gli interventi degli MSP.

Axcient: Backup, disaster recovery e business continuity

Axcient presenterà invece Direct-to-Cloud, una soluzione per MSP pensata per semplificare la gestione degli ambienti di lavoro, dove il perimetro dell’ufficio è sempre meno definito.

Direct-to-Cloud non richiede nessun hardware o configurazione di rete particolare. Si installa semplicemente sulla macchina da proteggere e ne esegue il backup completo per immagini direttamente nel cloud di Axcient. Inoltre, grazie al Virtual Office, è possibile far ripartire le macchine da remoto e in cloud.

ConnectWise: automatizzazione dell’IT

Durante l’MSP Day 2021 sarà presentato ConnectWise che è una soluzione che aiuta i tecnici a gestire la complessità dell’IT attraverso sistemi di RMM che automatizzano il monitoraggio, l’istallazione delle patch, l’aggiornamento e l’inventario della rete attraverso dashboard di controllo con semafori verdi o rossi. In questo modo i servizi erogati sono sempre precisi e stadardizzati perché automatizzati, non ci sono dimenticanze di attività, consentendo allo stesso tempo di portare i tecnici ad effettuare attività a più alto valore.

IT Glue: tutto a portata di click

Gli esperti di IT Glue mostreranno infine ai partecipanti dell’evento Achab le funzionalità della propria piattaforma SaaS che permette ai fornitori di servizi IT di documentare ogni aspetto delle reti che gestiscono: computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset, password, domini, certificati SSL, software, scadenze e procedure. In questo modo la loro ricerca è più rapida e completa, migliorano le performance dei tecnici IT che possono così offrire servizi maggiormente efficienti ed immediati.

Per approfondire queste e altre tematiche è possibile iscriversi all’MSP Day 2021