Print4All 2025: i primi appuntamenti del palinsesto convegni

Verrà inaugurata tra qualche settimana la tanto attesa Print4All 2025, l’unica fiera del settore della stampa e del converting a 360 gradi, che si terrà dal 27 al 30 maggio prossimi a Fiera Milano.

A Print4All 2025, il WeArePrint4All Hub si propone come il cuore culturale e strategico dell’evento per tutta la community del settore. Uno spazio di networking e formazione pensato per offrire contenuti ad alto valore aggiunto, dove si alterneranno incontri, talk e approfondimenti verticali: brevi format pensati per stimolare il confronto e condividere visioni, idee e innovazioni sui principali driver evolutivi del printing & converting.

Print4All 2025: qualche anticipazione

Il programma di Print4All 2025, organizzato in 8 topic, accompagnerà professionisti, stakeholder, aziende e giovani nella comprensione di un comparto in rapida evoluzione, valorizzandone i nodi critici e le opportunità di sviluppo.

Per la sostenibilità, si parlerà di packaging a basso impatto ambientale con Laminati Cavanna e DEC, di soluzioni solvent-free nell’industria del nastro adesivo con Lohmann, di investimenti green con HP e di tecnologie rivoluzionarie per il recupero solventi con EPC.

L’automazione e l’intelligenza artificiale irrompono sulla scena con OMET che svela i segreti della data collection per l’efficienza produttiva e Ricoh che esplora l’IA come nuova musa per la creatività grafica.

Al Print4All 2025 non mancheranno focus sui materiali innovativi e la stampabilità, con un viaggio nel lusso percepito con il Designer Emanuele Ricci e l’esplorazione della quarta dimensione della comunicazione visiva con la stampa texturizzata di Roland DG.

La creatività e la nobilitazione saranno celebrate come strumenti di differenziazione, con Konica Minolta che esplorerà nuove possibilità di rese cromatiche e l’esperta internazionale Pat McGrew che svelerà il potere delle finiture per far brillare i brand.

Il Made in Italy si conferma un pilastro competitivo a livello globale, analizzato da esperti come il direttore del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana, e il Presidente di MICS e MADE, Prof. MarcoTaisch, intervistati da Enrico Barboglio.

Print4All 2025 sarà anche l’occasione per fare il punto su trend di mercato, normative e tecnologie, con gli insight di HP e con ACIMGA che presenterà il nuovo Gruppo Converting e le novità sul rotocalco a livello normativo e globale. Spazio anche alla tecnologia UVgel di Canon e al lancio del network italiano “Girls Who Print” per promuovere la parità di genere. La sicurezza e la tracciabilità nel packaging saranno al centro dell’intervento di Koenig & Bauer.

Uno degli obiettivi del WearePrint4All Hub sarà parlare alle nuove generazioni dedicando spazio alle nuove generazioni con il progetto “Mattia fa le scatole” e la provocatoria riflessione degli studenti IULM sul ruolo della stampa in un mondo sempre più digitale.

I dettagli sugli appuntamenti e gli aggiornamenti quotidiani del palinsesto convegni di Print4All 2025, sono disponibili nella pagina dedicata.