Print4All 2025: qualche anticipazione da Fujifilm e Canon

Si terrà dal 27 al 30 maggio 2025, a Fiera Milano Rho, l’attesissima fiera dedicata al mercato della stampa e del converting, Print4All 2025, che si preannuncia sin da ora un momento di aggregazione per tutta la filiera, dai produttori agli stampatori, dai brand owner alle associazioni di categoria.

Continuano le adesioni a Print4All 2025 da parte di primarie aziende del settore, che, come Fujifilm e Canon, raccontano cosa si aspettano e come vogliono contribuire alla offerta della Fiera.

“Print4All 2025 rappresenta un momento cruciale per FujiFilm, perché rafforza il nostro dialogo con il mercato italiano. In questa occasione, presenteremo un portfolio di prodotti e soluzioni rinnovato, frutto di un costante impegno nella ricerca e sviluppo. Siamo convinti che queste novità saranno in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti e di consolidare ulteriormente la nostra posizione quale punto di riferimento nel settore del printing“, commenta Paolo Zerbi Graphic Communication BD General Manager di Fujifilm Italia

Marco Dusi, Senior Marketing Manager Product groups DP&S di Canon Italia, ci ha anticipato i principali temi su cui l’azienda vuole concentrarsi: “Print4All 2025 sarà un appuntamento estremamente rilevante. Canon dimostrerà la sua leadership nel settore della stampa con innovative applicazioni digitali, focalizzandosi sui grandi settori di: editoria, comunicazioni promozionali, design degli interni e stampa a rilievo. I libri rappresentano la seconda applicazione più grande e in rapida crescita della stampa digitale, evidenziando così la grande rilevanza del mondo dell’editoria per il mercato del printing. In questo ambito mostreremo flussi di lavoro integrati che trasformano la produzione dei libri, rendendo i processi più efficienti, sostenibili e orientati alla domanda. Inoltre, al Print4All 2025, sarà possibile scoprire in stand come i flussi di lavoro integrati tra software, stampa e finitura possano ridurre la necessità di outsourcing nella produzione di opuscoli, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. L’automazione consente, infatti, una gestione rapida ed efficiente degli ordini. Un altro segmento di mercato in cui la stampa gioca un ruolo chiave è quello delle comunicazioni promozionali. L’esperienza del cliente è cruciale per valorizzare un brand o un prodotto aumentano così il grado di competitività di ogni business. Nell’ambito di Print4All 2025 presenteremo soluzioni innovative per il marketing e le comunicazioni aziendali, migliorando l’esperienza omnicanale e preparando le aziende a un futuro sempre più integrato e digitale. In sintesi, a Print4All 2025 mostreremo come le soluzioni Canon per la stampa digitale sono in grado di rispondere alle esigenze di un mercato dinamico e competitivo, offrendo innovazione, qualità, sostenibilità e personalizzazione”.