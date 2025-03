Private 5G powered by Celona: connettività senza limiti

Con le realtà iperconnesse di oggi, la connettività è un fattore importante. Alcatel-Lucent Enterprise, realtà specializzata nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le organizzazioni a migliorare l’efficienza e la competitività, annuncia il lancio della sua innovativa soluzione Private 5G powered by Celona. Questa nuova soluzione chiavi in mano si integra perfettamente con il portafoglio di networking di Alcatel-Lucent Enterprise, inclusi OmniVista, OmniSwitch e OmniAccess Stellar, garantendo una connettività sicura e di alta qualità in ambienti aziendali complessi, comprese ampie aree esterne.

Questa partnership strategica con Celona rappresenta un importante passo avanti nella connettività aziendale, progettata per potenziare le operazioni critiche con affidabilità, prestazioni e sicurezza senza pari in ambienti difficili a livello globale.

Trasformare la connettività IoT in ambienti complessi con Private 5G powered by Celona

La tecnologia all’avanguardia della soluzione Private 5G di ALE è progettata per garantire una connettività ultra-affidabile in ambienti industriali complessi, come impianti di produzione, raffinerie, magazzini logistici e porti, comprese le aree di manovra e di imbarco degli aeroporti. Grazie alla sua ampia copertura wireless e alla mobilità sicura e ad alta velocità, la soluzione Private 5G supporta applicazioni industriali critiche in tempo reale, favorendo una maggiore integrazione dell’IoT e dell’Industria 4.0.

Questa tecnologia consente la connessione di dispositivi e applicazioni IoT di nuova generazione che richiedono una latenza ultra-bassa e prestazioni deterministiche. È ideale per aziende all’avanguardia nell’adozione di dispositivi e tecnologie avanzati, tra cui veicoli a guida autonoma (AGV), robotica, analisi video in HD, applicazioni di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), che trarranno vantaggio da una connettività wireless solida e affidabile.

Connettività aziendale impareggiabile con la soluzione end-to-end di Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise integra il Private 5G con le sue soluzioni, come OmniVista Cirrus, OmniSwitch LAN e OmniAccess Stellar WLAN, per offrire una copertura potenziata e affidabile in siti industriali, uffici e campus. Questo approccio garantisce un accesso sicuro alla rete Zero Trust e una connettività ad alte prestazioni per operazioni senza interruzioni e applicazioni avanzate.

Il Private 5G powered by Celona garantisce sicurezza avanzata grazie a un’autenticazione SIM robusta e alle tecnologie brevettate MicroSlicing e Aerloc di Celona, che assicurano un servizio affidabile, SLA a livello applicativo, applicazione delle politicy e sicurezza zero trust per applicazioni business-critical.

Dichiarazioni

Stephan Robineau, EVP Network Business Division di Alcatel-Lucent Enterprise, afferma: “Questa partnership con Celona offre la migliore soluzione wireless Private 5G progettata appositamente per ambienti aziendali. L’integrazione con il nostro portafoglio end-to-end rafforza ulteriormente la nostra capacità di garantire una connettività aziendale con affidabilità e prestazioni senza pari. Inoltre, la tecnologia avanzata Private 5G si allinea perfettamente con il nostro approccio incentrato sulla sicurezza e la nostra strategia verticale, permettendoci di soddisfare esigenze uniche di settori come quelli di energia e utility, trasporti e industria manifatturiera”.

Rajeev Shah, co-founder e CEO di Celona, aggiunge: “La nostra partnership con Alcatel-Lucent Enterprise è fondamentale e dimostra cosa può accadere quando due leader tecnologici si uniscono. ALE ha una ricca storia di innovazione che ha portato a soluzioni di eccellenza a livello mondiale. In Celona, dopo anni di ricerca e sviluppo con un focus sulla progettazione per l’ambito aziendale, la nostra soluzione Private 5G è tra le migliori della categoria, altamente sicura e facile da implementare e gestire. Affronta le sfide della connettività wireless in ambienti complessi, dove alcune aziende sono ancora legate a metodi tradizionali come penna e carta. Dire che questa è una rivoluzione sarebbe davvero riduttivo“.