ProArt Display PA27UCGE: il nuovo monitor di casa ASUS

ASUS annuncia la disponibilità commerciale del monitor ProArt Display PA27UCGE, presentato in anteprima lo scorso settembre all’interno della IBC 2024, la prestigiosa vetrina nella quale ASUS ha svelato diversi nuovi modelli di monitor ProArt realizzati per offrire una precisione cromatica e una qualità visiva senza precedenti e destinati ai professionisti della creatività.

Progettato per gli utenti alla ricerca di un display 4K ottimizzato per una precisione cromatica di livello professionale, il ProArt Display PA27UCGE vanta un pannello HDR 4K da 27 pollici, con una luminosità di 600 nit, offre colori straordinariamente accurati, con una copertura del 98% della gamma colore DCI-P3, ed una precalibrazione di fabbrica con valore ΔE medio < 1. Il nuovo ProArt Display PA27UCGE è equipaggiato con la suite ASUS Light Sync, che include un sensore di luce ambientale ed un sensore di retroilluminazione che assicurano immagini brillanti e prestazioni cromatiche affidabili durante tutto l’arco della giornata. Il sensore di luce ambientale regola automaticamente la gamma di colori del monitor in base all’illuminazione dell’ambiente circostante, per restituire colori quanto più fedeli alla realtà. Il supporto alla frequenza di aggiornamento fino a 160 Hz garantisce esperienze visive ultra-fluide, ideali per i professionisti del settore video.

Il colorimetro a ribalta integrato semplifica il mantenimento della precisione e dell’accuratezza professionale nel lungo termine, mentre la suite ASUS LuxPixel mette a disposizione le ultime innovazioni per garantire risultati ottimali, tra cui la tecnologia antiriflesso e a bassa riflessione (AGLR) per ridurre significativamente i riflessi ambientali a schermo.

ProArt Display PA27UCGE offre colori precisi, coerenti e spettacolari grazie al pannello 4K con supporto HDR

Il ProArt Display PA27UCGE offre fino a 600 nit di luminosità in risoluzione 4K, ideale per lo streaming di contenuti HDR ed è inoltre certificato VESA Display HDR 600. Il ProArt Display PA27UCGE eleva ulteriormente gli standard di colore del settore, fornendo il 98% di copertura DCI-P3 e il 100% di copertura sRGB, facendo risaltare anche i più piccoli dettagli nelle foto. I display ProArt possono essere calibrati a piacimento e la rispettiva tabella di valori può venire successivamente riscritta tramite la tecnologia ASUS ProArt Calibration. Questa tecnologia è in grado di salvare e riscrivere i profili dei parametri cromatici sul chip IC interno del display ProArt, anziché sul PC, consentendo quindi ai professionisti di collegarlo a dispositivi con sistemi operativi o applicazioni diverse senza dover regolare ogni volta le impostazioni. I profili salvati possono essere infatti facilmente attivati tramite il tasto di scelta rapida sul monitor.

Autocalibrazione

I display ProArt ora vantano un’innovativa funzionalità di autocalibrazione per il colorimetro integrato. L’autocalibrazione è una soluzione autonoma, non necessità di alcun software ed è compatibile con qualsiasi sistema operativo. È possibile programmare e completare direttamente le funzioni di calibrazione del colore tramite l’apposita funzionalità nel menù OSD. Il display ProArt è inoltre progettato funzionare perfettamente anche con il software di calibrazione hardware professionali di terze parti, come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS (non inclusi con l’acquisto), ed offre anche la possibilità di riscrivere i parametri colore direttamente nel ProArt Display PA27UCGE, rendendo quindi le operazioni di calibrazione ancora più immediate e semplici.

Perfezione Visiva

L’utilizzo di un pannello IPS wide-view a 178° e di un design senza cornice restituisce colori coerenti ed accurati da qualsiasi angolo di visione. L’impiego della tecnologia LuxPixel e di un rivestimento AGLR (Anti Glare, Low Reflection) riducono significativamente i riflessi dello schermo ed evitano di disturbare la visuale, offrendo dettagli nitidi e un’esperienza di visione ancora più confortevole.

Tecnologia Asus Smart HDR e funzioni Perceptual Quantizer (PQ) arricchiscono il nuovo ProArt Display PA27UCGE

Il display ProArt PA27UCGE supporta molteplici profili HDR 10, tra cui PQ Clip, PQ Optimized e PQ Basic, così da coprire tutte le esigenze dei creatori di contenuti. La specifica impostazione richiesta può essere selezionata direttamente nel menu OSD ProArt, selezionando uno dei valori preimpostati, definendo quindi la mappatura dei livelli di luminosità fino alla luminanza massima del monitor. Tutte le informazioni sulla luminosità che superano questo limite verranno dunque mappate alla luminanza massima che il display può raggiungere.

Soluzione Light Sync

I sensori di luce ambientale e di retroilluminazione integrati, permettono fin da subito di poter iniziare a lavorare con le migliori rese cromatiche, mantenendole durante tutto l’orario lavorativo. Grazie ad un apposito sensore, ProArt Display PA27UCGE è in grado di rilevare la luminosità della retroilluminazione e la temperatura del colore per compensare la deviazione, eliminando i tempi di riscaldamento. Il Sensore di Luce Ambientale sincronizza la luminosità del display e la temperatura del colore a seconda dei cambiamenti di luce ambientale mentre il sensore di prossimità diminuisce automaticamente la luminosità quando l’utente si allontana dalla postazione.

Colori ultra-accurati e pannello ad alta frequenza di aggiornamento

I display ProArt sono calibrati in fabbrica per garantire una precisione del colore leader del settore: ogni monitor è sottoposto a test rigorosi e meticolosi che garantiscono una gradazione del colore più fluida, assicurando la massima fedeltà di riproduzione. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento fino a 160 Hz, il ProArt Display PA27UCGE è ideale anche per gli sviluppatori di giochi che devono condurre controlli di qualità sulle loro creazioni e che necessitano della migliore fluidità nella riproduzione di immagini in movimento. Inoltre, l’utilizzo della suite ASUS EyeCare consente di sfruttare le tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland, per garantire un’esperienza visiva ancora più confortevole.

Design Ergonomico e massima versatilità per ogni postazione di lavoro

I display ProArt sono progettati ergonomicamente per offrire la migliore ergonomicità per ogni postazione di lavoro. La possibilità di ruotare verticalmente lo schermo e la compatibilità con l’esclusivo supporto ProArt Desk Mount Kit (venduto separatamente) che può essere montato sul bordo della scrivania, consentono l’ottimizzazione degli spazi e di adattarsi a qualsiasi necessità lavorativa. La connettività USB-C consente trasferimenti di dati superveloci e supporta la funzionalità di power delivery fino a 96W mentre le connessioni DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 assicurano la massima compatibilità con tutti i dispositivi. La funzionalità Auto KVM consente infine di controllare senza problemi i due dispositivi connessi utilizzando una sola tastiera ed un solo mouse.

Disponibilità e prezzi del nuovo ASUS ProArt Display PA27UCGE

Il monitor ProArt Display PA27UCGE è disponibile al lancio in esclusiva presso Ollo Store a partire da 799€ e, nelle prossime settimane, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.