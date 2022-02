Il gioco digitale ha un protagonista assoluto e sono le slot online

La pandemia di Covid-19 ha cambiato non poco le abitudini degli Italiani, ci sono state parecchie rivoluzioni e le persone hanno dovuto trovare nuovi alleati per affrontare una quotidianità diversa: uno di questi alleati è sicuramente il gioco digitale che, insieme alle slot online che ne sono le bestseller, hanno dato un nuovo modo per divertirsi ad una nazione che sembra averli scoperti “tutto d’un tratto”.

Ma cos’hanno di tanto speciale le slot online? Il modo migliore per spiegarlo e i segreti per vincere alle slot online è tutto in questa guida alle slot, anche perché i motivi del loro successo sono davvero tanti e vanno raccontati per bene.

Il successo dei giochi online in Italia

Che l’Italia fosse un paese di giocatori non è certo una novità e già lo testimoniavano il successo di Superenalotto, Gratta e Vinci e tutte le forme di gioco organizzati esistenti, negli anni passati però il gioco ha cominciato piano piano a diventare sempre più digitale, fino al vero e proprio picco che, con la complicità della pandemia, ha portato l’affermazione assoluta dei casinò online.

Non è un mistero che il gioco digitale sia cresciuto a dismisura negli ultimi due anni, tra confinamento e restrizioni varie le persone hanno infatti iniziato a trovare sul web sempre più alternative alle loro abitudini “storiche”, non ultima quella verso il gioco d’azzardo legale regolato dallo Stato: i casino online sono appunto esplosi e migliaia e migliaia di nuovi utenti si sono registrati su tutti i siti autorizzati dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), ovvero quelle realtà sicure che operano seguendo gli stessi dettami voluti dal Governo Italiano che regolano il gioco legale a prescindere da come venga giocato.

Ma un conto è “l’infatuazione di un momento”, un altro è il vero e proprio amore nato per una tipologia di giochi verso i quali solo pochi avevano già esperienza: com’è quindi possibile che i casino online si siano affermati così tanto? Quali sono le loro attrattive capaci di fidelizzare tanto rapidamente persone così diverse tra di loro? Le particolarità ed i vantaggi di questa tipologia di gioco sono parecchi, ma per rispondere in modo semplice ci sono due parole in particolare a sancirne il successo: slot online.

Sì, sono proprio loro ad essere le vere best seller di questi siti e sono proprio loro ad aver fatto sì che gli Italiani oggi come oggi trascorrano così tanto tempo sui propri pc o sui propri smartphone giocando e rigiocando con una quantità di titoli talmente vasta da riempire sezioni dallo “scroll infinito” che sono poi il vero e proprio cuore di tutti i più forniti e famosi casino online presenti su piazza.

L’aspetto interessante è che sono semplici, fondamentalmente diverse da qualsiasi altro gioco presente nei casino digitali, che di solito tendono a “simulare” in qualche modo i loro corrispettivi presenti nei casinò veri e propri, magari aggiornandoli con varianti innovative, ma che raramente rappresentano un’opzione del tutto diversa come invece fanno le tanto amate slot.

Il grande bestseller? Le slot online

Le peculiarità ed i vantaggi delle slot online sono davvero innumerevoli, ma ci sono alcuni aspetti che su tutti spiccano tra quelli capaci di catalizzare così intensamente l’attenzione dei giocatori: la loro “genesi” è in qualche modo dovuta ad una fusione tra alcuni principi vincenti delle vecchie e care slot machine a cui tirare il braccio per vedere i rulli girare nel tentativo di sbancarle, uniti insieme al principio colorato, vivace ed immediato dei video poker, che sono stati a proprio tempo protagonisti di un’affermazione assolutamente rapida e vincente nelle sale da gioco e nei bar di tutto il Bel paese.

Questa fusione però ha dato vita ad un fenomeno appunto differente, a giochi che possono venire considerati come assolutamente unici nel proprio genere innanzitutto perché forti di un concetto aperto che nel tempo ha fatto in modo che venissero alla luce titoli assolutamente diversi l’uno dall’altro capaci di far letteralmente innamorare il pubblico al punto che alcune slot online diventassero delle vere e proprie “saghe”: serie di titoli sempre più evoluti che sono usciti man mano negli anni per rispondere sia all’esigenza di novità dei giocatori che alla loro voglia di mantenere un filo conduttore con meccanismi di gioco e temi ai quali si sono a dire poco affezionati.

Si tratta di peculiarità che altri giochi come roulette, blackjack, poker e baccarat, che pur sono tra i più amati e ricercati nei casino online, non possono comunque offrire visto che devono in qualsiasi caso mantenere un legame forte con quelle che sono le regole originali: se per questi titoli esistono appunto tantissime varianti sempre più avvincenti che però non possono che cambiare dettagli ed aspetti specifici dei grandi classici da cui hanno origine, le slot online hanno invece campo del tutto libero lasciando pieno potere alla fantasia di chi le sviluppa, tanto che si sono registrati casi in cui singoli provider di gaming sono riusciti ad affermarsi sul mercato globale partendo anche solo da un unico gioco di successo che ha fatto breccia in un pubblico sempre più esigente e sempre più in cerca di novità capaci di mantenere sempre alto il livello d’adrenalina per il gioco.

E’ quindi possibile dire quale sia la ricetta della slot online perfetta? In realtà no, questo proprio perché le possibilità sono ormai infinite e titoli completamente diversi l’uno dall’altro risultano accomunati dallo stesso successo sulle masse quando vengono pubblicati nei portali con i maggiori bacini d’utenza.

Quali slot online? Ce n’é per tutti i gusti

Se una ricetta vincente non esiste è perché il vero elemento di successo delle slot online sta proprio nella loro varietà, in un’innumerevole quantità di temi, di tecnologie di gioco, di numero di rulli per giocare e vincere, di principi per creare combinazioni sempre diverse: una vera infinità di opzioni tutte di successo che ha fatto sì che nascessero vere e proprie correnti, “scuole di pensiero” che portano ogni giocatore a preselezionare solo alcuni titoli tra le migliaia di slot presenti sul mercato, tanto da potersi creare un catalogo nel catalogo qualsiasi sia il casinò online che abbiano scelto come proprio punto di riferimento.

Un vero e proprio “inno alla varietà” che nel tempo ha portato alla creazione e al successo mondiale per esempio le slot megaways, categoria di titoli che risulta in tutto e per tutto customizzabile e che lascia quindi al giocatore tutta la libertà di impostare dettagli ed opzioni capaci di rispondere alla perfezione al suo gusto più specifico, oppure ancora portando alla nascita di veri e propri “slot builder” che danno la possibilità di costruire praticamente da zero la propria slot online ideale.

Ma appunto esistono anche dei bestseller tra i bestseller, ovvero slot fatte e finite che hanno riscosso un successo planetario al punto da diventare veri e propri “casi” o in certe situazioni, come già detto, anche delle saghe: ne sono esempio titoli come il celeberrimo Book of Ra del provider Novomatic (che ormai conta tantissime edizioni) o come StartBrust edita invece dalla famosissima NetEnt.

E’ in tutto questo che sta il successo delle slot online, tanto nel mondo dei casinò digitale quanto nel complesso, un successo che fa in modo che vincano a mani basse quello che è diventato un paragone ormai impietoso con le slot machine tradizionali, che vivono una vera e propria crisi da quando quelle digitali si sono diffuse così tanto: un “testa a testa” che recentemente è stato approfondito anche da un ottimo articolo pubblicato da Informazione.it che offre tanti dettagli su come il sorpasso delle slot online si sia presto trasformato in un vero KO che ha messo al tappeto tutte le altre.