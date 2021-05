Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha esteso il contratto di distribuzione grazie all’acquisizione di Altaro (già distribuito da Ready Informatica) da parte di Hornetsecurity.

Hornetsecurity è il principale fornitore tedesco di sicurezza email cloud in Europa.

I servizi di Hornetsecurity includono la protezione multilivello da spam e malware, la crittografia e l’archiviazione delle email completamente automatizzata e conforme al GDPR. Oltre al servizio Advanced Threat Protection (ATP), che protegge le aziende da attacchi informatici particolarmente sofisticati e mirati come ransomware e phishing.

Nel gennaio 2021 Hornetsecurity ha acquisito Altaro, sviluppatore di soluzioni di backup affidabili per managed service provider (MSP), rivenditori IT e imprese. Oggi Altaro VM Backup lo si trova già integrato all’interno della dashboard MSP di Hornetsecurity per dare un’unica soluzione di Sicurezza dei Dati e delle Email.

La soluzione è disponibile anche per Microsoft 365.

“Hornetsecurity è contenta di trovare in Ready Informatica, già distributore di Altaro Backup azienda acquisita da Hornetsecurity a gennaio 2021, un distributore a valore, molto riconosciuto nel territorio italiano, con il quale poter raggiungere risultati di crescita importanti in un settore molto strategico per la sicurezza della posta elettronica in Cloud.” dichiara Stefano Bisceglia, Country Sales Manager Italy di Hornetsecurity “Siamo pronti ad aiutare il canale dei partner che troverà in Ready Informatica il distributore che con Hornetsecurity soddisferà esigenze di Email protection, compliant e backup. Abbiamo appena annunciato l’integrazione di Altaro VM Backup nella consolle di Hornetsecurity.”

“L’estensione del contratto Altaro anche alle soluzioni di Hornetsecurity è una conferma dell’ottimo lavoro fatto in questi anni da Ready Informatica anche nel mercato degli MSP” dichiara Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “Contiamo di ottenere lo stesso successo anche con le soluzioni di Email Security in prima analisi per il canale già esistente di Altaro che è molto soddisfatto dei prodotti e ben accoglierà la novità di Hornetsecurity. Focalizzeremo anche i nostri sforzi nella promozione delle soluzioni Hornetsecurity, incluso Altaro, nel mercato di Microsoft 365 che sente il bisogno di maggior sicurezza in materia di backup dei dati e email security.”