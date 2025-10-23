ReadyPrint Photo: il servizio di abbonamento Epson per fotografi

Epson, azienda specializzata nella tecnologia di stampa fotografica, annuncia il lancio di ReadyPrint Photo: il servizio in abbonamento specificamente progettato per i fotografi che desiderano ottenere stampe della massima qualità senza lo stress della gestione dell’inchiostro.

Il nuovo servizio consente di stampare in piena libertà – che si tratti di opere d’arte, ritratti di famiglia, ricordi quotidiani o momenti speciali – con la certezza di non restare mai senza inchiostro. ReadyPrint Photo permette ai fotografi di concentrarsi sulla propria visione artistica, sapendo di poter contare su apparecchiature di altissima qualità sempre fornite dell’inchiostro necessario.

Servizio di abbonamento per possessori di stampanti fotografiche Epson SureColor P700 e P900

Il servizio ReadyPrint Photo è pensato per gli utilizzatori delle stampanti fotografiche Epson SureColor P700 e P900, note per l’eccellente qualità e l’accuratezza cromatica delle stampe. Il servizio offre prezzi trasparenti e risparmi fino al 30% sui costi dell’inchiostro, studiati per le esigenze di stampa individuali grazie a pacchetti flessibili che si adattano alle necessità del singolo, inclusi piani a pagine che possono essere modificati in qualsiasi momento. Gli abbonati godono della comodità di un riporto di tre mesi per le pagine non utilizzate, che consente di aumentare o ridurre il piano senza essere vincolati a un numero fisso di stampe mensili. Questa flessibilità assicura ai fotografi la possibilità di adattare il proprio abbonamento ai carichi di lavoro e alle esigenze creative variabili.

Caratteristiche principali di ReadyPrint Photo

Esperienza senza pensieri : la consegna automatica dell’inchiostro, basata sull’uso effettivo, garantisce che gli abbonati non debbano mai preoccuparsi di rimanere senza scorte.

: la consegna automatica dell’inchiostro, basata sull’uso effettivo, garantisce che gli abbonati non debbano mai preoccuparsi di rimanere senza scorte. Prezzi trasparenti : pianificazione semplice del budget, con costi calcolati per pagina A4 in base all’uso effettivo dell’inchiostro, per una gestione delle spese chiara e diretta.

: pianificazione semplice del budget, con costi calcolati per pagina A4 in base all’uso effettivo dell’inchiostro, per una gestione delle spese chiara e diretta. Piani flessibili : un’ampia gamma di piani a pagine pensata per rispondere a esigenze individuali, con la possibilità di riportare fino a tre mesi di volume di stampa non utilizzato.

: un’ampia gamma di piani a pagine pensata per rispondere a esigenze individuali, con la possibilità di riportare fino a tre mesi di volume di stampa non utilizzato. Avvisi di manutenzione proattivi: gli abbonati ricevono promemoria di manutenzione preventiva per garantire che le loro stampanti SureColor funzionino in modo fluido ed efficiente.

Come funziona ReadyPrint Photo

I fotografi possono iscriversi a ReadyPrint Photo tramite l’Epson Subscription Hub. Il processo è semplice: basta inserire il numero di serie della stampante, selezionare il piano più adatto al proprio utilizzo e ricevere comodamente l’inchiostro direttamente a casa.

Epson è impegnata a migliorare l’esperienza fotografica con soluzioni innovative. Poiché il mercato si orienta sempre più verso opzioni di stampa comode e sostenibili, ReadyPrint Photo si distingue come un servizio unico, progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei fotografi.

Dichiarazioni

“ReadyPrint Photo”, ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I di Epson Italia, “rappresenta l’impegno di Epson nel supportare i fotografi nelle loro attività artistiche, offrendo al contempo un’esperienza di stampa semplificata ed economica.Sappiamo che per i fotografi la stampa costante e affidabile è essenziale. Questo servizio in abbonamento consente loro di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare fotografie straordinarie senza preoccuparsi di rimanere senza inchiostro“.