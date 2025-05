S711: l’ultima serie di soft starter targata Eaton

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, annuncia il lancio della nuova serie di soft starter S711, un modello “general performance” progettato per fornire un controllo trifase graduale e preciso in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Con corrente nominale compresa tra 12 A e 560 A, S711 incorpora le più avanzate funzionalità di sicurezza informatica di Eaton, ed è compatibile con i sistemi di comunicazione Modbus RTU, Ethernet e Bluetooth Low Energy (LE), per una facile configurazione e monitoraggio.

Caratteristiche dei soft starter S711

I soft starter, componenti cruciali negli ambienti industriali, gestiscono in modo efficace l’avviamento del motore controllando la coppia con impostazioni di avvio a corrente costante e rampa di corrente durante l’accelerazione e la decelerazione. Riducendo al minimo lo stress meccanico e i picchi di corrente elettrica, prolungano significativamente la vita del motore, contribuendo al tempo stesso al risparmio energetico. Se utilizzati con motori a velocità fissa, come nelle applicazioni più comuni, la loro efficienza supera quella degli azionamenti a frequenza variabile: per massimizzare l’efficienza energetica è quindi importante scegliere il prodotto giusto per ciascuna applicazione.

L’S711 è dotato di interfacce Modbus RTU e Bluetooth LE integrate, con la possibilità di aggiungere moduli di comunicazione basati su Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP) per una perfetta integrazione con i sistemi esistenti. È anche l’unico dispositivo della sua categoria con un’interfaccia di servizio basata principalmente su Bluetooth LE.

In combinazione con l’app “S711 Connect” per iOS o Android, la connessione Bluetooth LE può essere utilizzata per scaricare e caricare parametri, inoltrare registri eventi o informazioni di stato ed eseguire aggiornamenti del firmware – senza necessità di alcuna porta USB. L’S711 elimina quindi anche i problemi legati alla compatibilità dei cavi, alla diversa lunghezza degli stessi e all’ingresso di polvere o acqua. In parallelo, i robusti standard di sicurezza informatica di Eaton garantiscono comunicazioni sicure e affidabili, proteggendo al tempo stesso da accessi non autorizzati, manomissioni e attacchi informatici.

HMI facile da configurare e aggiornare

Un altro vantaggio dell’S711 è la sua interfaccia uomo-macchina (HMI) rimovibile e intuitiva, facile da configurare e aggiornare. Dotato di un display grafico completo, semplifica la configurazione e il funzionamento, indicando in modo intuitivo lo stato, i parametri e i codici di errore del dispositivo. L’HMI ha un grado di protezione IP65, senza la necessità di strumenti speciali o telai di montaggio: può essere montato direttamente sul dispositivo o in remoto in un armadio di controllo, per una maggiore flessibilità e comodità. Poiché l’HMI è dotato di un’antenna Bluetooth integrata, può anche comunicare in modalità wireless con il soft starter dall’esterno della cabina di controllo.