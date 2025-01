SecuPilot: l’assistente AI di Zyxel Network per la sicurezza di rete

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure basate sul cloud e dotate di intelligenza artificiale, ha lanciato SecuPilot, un assistente AI all’interno del suo SecuReporter Cloud Analytics Service. Grazie a un’avanzata intelligenza artificiale generativa, SecuPilot consente ai professionisti IT di accedere rapidamente a informazioni utili sulla rete, permettendo di identificare e affrontare le minacce alla sicurezza più rapidamente che mai.

Analisi mirata grazie all’intelligenza artificiale con SecuPilot

Gli amministratori di rete si trovano spesso a gestire volumi sempre maggiori di dati complessi e minacce alla sicurezza, un compito sempre più arduo. Per rispondere a queste sfide, SecuPilot di Zyxel Networks aiuta gli utenti ad analizzare e correlare i dati di sicurezza della rete, eliminando la necessità di ricerche manuali. Interpretando i dati in un linguaggio comprensibile, l’assistente riduce il tempo necessario per individuare e rispondere alle minacce, un vantaggio cruciale per piccole e medie imprese (PMI) e fornitori di servizi gestiti (MSP) che non dispongono di risorse dedicate alla cybersecurity.

Il nuovo assistente AI è in grado di trasformare dati complessi in informazioni immediatamente fruibili. Una volta effettuato l’accesso a SecuReporter, gli amministratori possono porre domande sugli avvisi di sistema o sulle recenti attività di rete e ricevere istantaneamente i dati sotto forma di testo, grafici o tabelle, a seconda della richiesta. SecuPilot supporta vari formati di visualizzazione, come grafici a tendenza, a barre, a colonne, a torta e griglie, che possono essere facilmente scaricati o esportati.

Grazie alla capacità di interpretare le informazioni e al supporto multilingue, SecuPilot comprende anche la sequenza e il contesto delle domande, in oltre 40 lingue. Questo consente agli amministratori di navigare tra i dati di sicurezza della rete in modo più intuitivo ed efficiente, risparmiando tempo prezioso e rendendo le informazioni accessibili anche a chi ha una competenza limitata in materia di sicurezza informatica.

Reportistica per audit e integrazione

Per soddisfare le esigenze di conformità e audit, SecuReporter consente di esportare facilmente fino a un anno di dati con un solo clic, semplificando la risposta alle richieste da parte di enti finanziari, di cybersicurezza, di protezione dei dati o delle forze dell’ordine. Inoltre, grazie al supporto OpenAPI, SecuReporter permette a PMI e MSP di integrare i dati nei propri strumenti di gestione della rete di terze parti, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la compatibilità.

Disponibilità di SecuPilot

SecuPilot è ora disponibile all’interno del servizio SecuReporter di Zyxel Networks. È incluso nei pacchetti Entry Defense Pack e Gold Security Pack per i firewall della serie USG FLEX H, nonché nella licenza Pro Pack per le serie USG FLEX e ATP. Una versione demo di SecuPilot è disponibile sulla piattaforma SecuReporter.

Dichiarazioni

“SecuPilot riduce il carico sui team IT con risorse limitate, offrendo uno strumento potente e facile da usare per fronteggiare le minacce in continua evoluzione”, ha dichiarato Ken Tsai, Vicepresidente della Gateway Strategic Business Unit di Zyxel Networks. “Semplificando l’accesso e l’analisi dei dati di sicurezza, SecuPilot assicura ai nostri clienti di concentrarsi sulla protezione delle loro attività”.