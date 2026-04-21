Con Vasco Assistant si va oltre la traduzione: l’AI interpreta il contesto

Vasco Electronics, specialista globale nei dispositivi e nelle soluzioni di traduzione, annuncia l’introduzione di Vasco Assistant, una nuova funzionalità basata su intelligenza artificiale integrata nel suo modello più recente, Vasco Translator Q1.

Grazie a un avanzato sistema di intelligenza contestuale, Vasco Assistant è in grado di comprendere il contesto dell’utente, andando oltre la semplice traduzione letterale. La tecnologia interpreta simboli, elementi della cucina locale, aspetti culturali e persino norme giuridiche, offrendo spiegazioni dettagliate e contestualizzate.

L’utilizzo è semplice e immediato: basta scattare una foto dell’oggetto di interesse con il traduttore.

L’IA analizza l’immagine e restituisce non solo la traduzione, ma anche informazioni utili per comprenderne il significato. Ad esempio, può suggerire gli ingredienti di un piatto esotico, indicare se è consentito parcheggiare in una determinata area oppure segnalare possibili rischi in mare, come la presenza di meduse, in presenza di una bandiera viola su una spiaggia.

Un dispositivo che evolve nel tempo

La nuova funzionalità è già in fase di rilascio sia per i nuovi utenti sia per quelli esistenti del modello Vasco Translator Q1, lanciato sul mercato lo scorso settembre. L’introduzione gratuita di Vasco Assistant conferma l’impegno dell’azienda nel garantire un prodotto in continua evoluzione.

“Con Vasco Translator Q1 si paga una sola volta e si ottiene un compagno affidabile per anni”, afferma Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics. “Offriamo Internet gratuito e illimitato per le traduzioni a vita, ma questo è solo l’inizio. Grazie al lavoro costante dei nostri ingegneri, rilasciamo regolarmente nuove funzionalità tramite aggiornamenti gratuiti. In un mondo in cui la tecnologia diventa rapidamente obsoleta, proponiamo un dispositivo che migliora e si evolve mese dopo mese”.

Nuove innovazioni in arrivo

Vasco Electronics anticipa che Vasco Assistant rappresenta solo una delle innovazioni previste per il modello Q1. Tra i prossimi aggiornamenti è attesa una funzione particolarmente richiesta dai viaggiatori che pianificano viaggi nelle zone più remote del mondo: la traduzione offline.

Sebbene i dispositivi Vasco Translator offrano già connessione Internet gratuita e illimitata in quasi 200 paesi, la modalità offline garantirà un ulteriore livello di sicurezza nelle aree prive di copertura di rete.

Un dispositivo premiato a livello internazionale

Vasco Translator Q1 è attualmente il prodotto più avanzato del portafoglio di Vasco Electronics. Il suo design distintivo e l’elevato livello di innovazione sono stati riconosciuti da importanti giurie internazionali, con premi come il NY Product Design Award e il Muse Design Award.

Oltre all’estetica, il dispositivo si distingue per funzionalità uniche, tra cui la clonazione della voce e la traduzione delle chiamate telefoniche. Il tutto è completato da un design ergonomico e da un’interfaccia intuitiva, che lo rendono uno strumento di fascia premium pensato per gli utenti più esigenti.