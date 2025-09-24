Sony presenta chioschi bifacciali con display 4K BRAVIA da 98

In collaborazione con gli specialisti AV Celexon e l’esperto di software per la segnaletica connectSignage, Sony ha presentato una nuova soluzione di chioschi premium basata sui propri display professionali 4K BRAVIA BZ53L da 98 pollici. Progettata come installazione bifacciale di grande impatto per la comunicazione visiva a grandezza naturale, la soluzione sottolinea l’impegno di Sony a collaborare con partner di fiducia per offrire esperienze di segnaletica straordinarie per ambienti commerciali, aziendali ed educativi.

Il cuore del display bifacciale è costituito da due display professionali 4K BRAVIA BZ53L di Sony, ciascuno dei quali misura ben 98 pollici e si estende dal pavimento per massimizzare l’impatto del formato completo. Grazie alla riproduzione bifacciale, il chiosco diventa un punto focale per il marchio, la pubblicità e la comunicazione di informazioni, sia nei negozi al dettaglio, nei centri fitness, negli spazi didattici o negli ambienti aziendali.

Contenuti personalizzabili

I due display sono montati uno dietro l’altro in formato verticale utilizzando un elegante supporto per display Celexon di alta qualità. Il chiosco è alto 220 centimetri e ogni display offre fino a 1.500 nit di luminosità per una visibilità eccezionale, anche in ambienti luminosi. connectSignage mette a disposizione la propria esperienza con una piattaforma di gestione dei contenuti senza codice e completamente conforme al GDPR, sviluppata in Germania e ospitata a impatto neutro sul clima, che consente agli utenti di creare, controllare e riprodurre contenuti su entrambi i display 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La soluzione del chiosco è inoltre supportata da tre anni di assistenza Sony Premium Support, compresa la garanzia.

I display Sony offrono nero profondo e antiriflesso

I display della serie BZ-L di Sony incorporano l’esclusiva tecnologia Deep Black Non-Glare, che combina un rivestimento antiriflesso e una superficie a bassa riflessione per ridurre al minimo i riflessi e migliorare il contrasto. Le immagini rimangono chiare e prive di riflessi da ogni angolo di visione, anche sotto la luce solare intensa o l’illuminazione diretta.

Sony: medaglia d’oro in sostenibilità

I display di punta della serie BZ-L di Sony sono stati sviluppati ponendo grande enfasi sulla sostenibilità. Parte dell’alloggiamento del display è realizzato con materiali riciclati, tra cui SORPLAS, e le unità sono dotate di una potente architettura system-on-chip (SoC). Un Eco Dashboard consente agli utenti di monitorare e ottimizzare il consumo energetico, mentre un sensore di luce ambientale riduce ulteriormente il consumo di energia, garantendo un consumo complessivo incredibilmente basso.

In riconoscimento del suo ampio impegno per la sostenibilità, Sony Europe ha ricevuto la medaglia d’oro da EcoVadis nel dicembre 2024, posizionando l’azienda tra il cinque per cento delle aziende più sostenibili al mondo.

Questo progetto collaborativo di chioschi sottolinea l’approccio di Sony: lavorare a stretto contatto con i partner per co-creare soluzioni di segnaletica efficaci, efficienti e sostenibili che rispondano alle esigenze in continua evoluzione di rivenditori, aziende ed educatori.

Questa offerta sarà disponibile a partire da settembre 2025 in Germania. Sono allo studio piani per offrire questa soluzione a un mercato più ampio.

Dichiarazioni

“Insieme a Sony, siamo stati in grado di sviluppare una stele di alta qualità visiva che può essere installata in modo impressionante e prominente in qualsiasi showroom o punto vendita“, afferma Jens Gehring, direttore del Brand Business, Celexon. “Il display e il supporto formano un’unità elegante. L’installazione in loco è facile, senza polvere di foratura o rumore di installazione“.

“La segnaletica digitale funziona quando i contenuti possono essere creati e implementati senza troppa fatica e senza conoscenze di programmazione“, aggiunge Patrick Schröder, Chief Growth Officer (CGO) di connectSignage. “Con il nostro software connectSignage e i display Sony, che supportano perfettamente le principali piattaforme di automazione e controllo, è un gioco da ragazzi“.

“Con questa soluzione, stiamo collaborando con i nostri partner per mostrare cosa può fare il digital signage premium e quanto sia facile implementare tali sistemi“, afferma Noelle Giesselbach, Trade & Segment Marketing Manager di Sony Europe. “Porta la comunicazione visiva a un nuovo livello di e consente ai rivenditori e alle aziende di creare veri e propri elementi di richiamo su un’area espositiva di grande effetto“.