Sorprendi la tua mamma con un hard disk portatile Canvio Advance

Domenica 11 maggio è la Festa della Mamma, un giorno molto speciale, e Toshiba Electronics Europe propone di sorprenderle con tanti Terabyte e tanti colori.

Le mamme trovano sempre tutto e amano tenere ogni cosa al suo posto e, soprattutto, condividerla, Toshiba propone quindi un regalo tech, comodo e bello per aiutarle a sfruttare ancora di più queste capacità: l’hard disk portatile Canvio Advance.

Caratteristiche di Toshiba Canvio Advance

Questo dispositivo offre fino a 4TB di spazio di archiviazione in un elegante case dal design unico e texturizzato, disponibile in quattro colori: gli accattivanti rosso e verde e i sempre eleganti nero e beige.

Le mamme multitasking amano anche sfruttare al meglio il proprio tempo e Toshiba Canvio Advance offre una velocità di trasferimento dati ultra-veloce pari a 5Gbit/s. Ciò significa massima velocità per salvare, accedere e condividere contenuti, da file e foto a musica e video, in tutta sicurezza, grazie a Toshiba Storage Security per la protezione dei dati con la possibilità di impostare una password e al software Toshiba Storage Backup per una facile pianificazione dei backup automatici.

Con il suo design leggero e compatto da 2,5” e la connettività USB 3.2 Gen 1, Toshiba Canvio Advance è comodo da portare sempre con sè, in modo da averlo sempre a portata di mano – proprio come le mamme, che sono sempre presenti quando si ha bisogno.

Disponibilità e prezzi

Toshiba Canvio Advance è disponibile al prezzo consigliato di: 72,99€ (1TB), 97,99€ (2TB) e 144,99€ (4TB).

Il prezzo può variare nei diversi Paesi a seconda delle tasse applicate.