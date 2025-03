Toshiba inaugura la nuova struttura “HDD Innovation Lab”

Toshiba Electronics Europe (Toshiba) inaugura il nuovo HDD Innovation Lab presso la sua sede di Düsseldorf, in Germania. La struttura amplia le capacità di valutazione degli HDD (hard disk drive) di Toshiba per i clienti e i partner in Europa e Medio Oriente, supportandoli nell’identificazione delle configurazioni HDD ottimali per le loro applicazioni. Lo scopo principale sarà la valutazione delle configurazioni di HDD per le grandi applicazioni IT, come reti SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage), sistemi di sorveglianza e cloud storage.

“Questo nuovo HDD Innovation Lab rappresenta un significativo passo avanti nella fornitura di soluzioni su misura e nel miglioramento della tecnologia HDD”, ha dichiarato Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe. “Questo dimostra l’impegno di Toshiba nel far progredire il settore e nel supportare clienti e partner con competenze e risorse tecniche. Non vediamo l’ora di rafforzare le collaborazioni esistenti e di esplorare le future opportunità di business che la nuova struttura ci offrirà”.

Servizi di test completi nel nuovo HDD Innovation Lab

Al centro delle attività dell’HDD Innovation Lab c’è la valutazione degli HDD e delle architetture specifiche dei clienti. Fornisce una piattaforma per le attività di Proof-of-Concept e la realizzazione di configurazioni uniche. Una caratteristica fondamentale del laboratorio è la capacità di effettuare benchmarking tra diverse architetture: riunisce tutti i componenti essenziali per il benchmarking di architetture di storage basate su hard disk, come server diversi, JBoD (Just a Bunch of Disks), chassis, controller, cavi e software per sistemi operativi, gestione video e storage. La struttura è inoltre dotata di apparecchiature specifiche di analisi della potenza per i benchmark del consumo energetico.

Condividere le conoscenze

Dopo la valutazione, il nuovo HDD Innovation Lab fornisce risposte personalizzate alle domande dei clienti, assicurando che le conoscenze acquisite grazie ai test approfonditi vengano condivise in modo efficace. Condurrà inoltre indagini interne sulle prestazioni e sull’ottimizzazione delle proprie gamme di HDD. I risultati, sotto forma di whitepaper e rapporti di laboratorio, sono disponibili sul sito di Toshiba Storage.

Per sostenere ulteriormente il suo impegno nei confronti dei clienti, il laboratorio offre servizi aggiuntivi come la spedizione di campioni in prestito per l’autovalutazione. Questo servizio è disponibile sia per piccole che per grandi quantità, in modo che i clienti possano valutare a fondo i dispositivi nei loro ambienti.

Toshiba utilizzerà la struttura dell’HDD Innovation Lab anche per ospitare live demo per applicazioni Enterprise, Sorveglianza e NAS/SAN in occasione delle prossime fiere, condividendo le conoscenze e mostrando gli ultimi progressi nelle soluzioni di storage.