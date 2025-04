SureColor P: Epson lancia due nuove stampanti

Epson lancia due nuove linee di stampanti fotografiche SureColor P: SureColor P7300 (24 pollici) e P9300 (44 pollici), progettate per soddisfare le esigenze di diversi settori: fotografia, prove colore, grafica, comunicazione visiva, fine art. Questi modelli si aggiungono a SureColor P5300 da 17 pollici (premiato con il TIPA), completando la gamma di stampanti fotografiche di alta qualità progettate per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti.

SureColor P7300 e P9300 sostituiscono le affermate P6000 e P8000 e presentano importanti aggiornamenti, tra cui una maggiore velocità di stampa e l’innovativa testina di stampa Epson PrecisionCore da 2,64 pollici, che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale. I nuovi modelli di stampanti SureColor P integrano un innovativo set di inchiostri UltraChrome PRO10 a 10 colori, disponibili in cartucce da 350 e 700 ml che, grazie alla presenza del viola e della tecnologia Black Enhance Overcoat, migliora la gamma cromatica e la densità del nero producendo stampe con neri più profondi e contrasto migliorato. Non solo: l’inclusione di ugelli PK/MK dedicati e la straordinaria risoluzione di 2.400×1.200 dpi aumentano la produttività riducendo al minimo i tempi di fermo, garantendo un funzionamento efficiente.

I due nuovi modelli di SureColor P sono dotati anche di un nuovo display LCD da 4,3 pollici da 4,3 pollici per una facilità di utilizzo che semplifica la navigazione e di una struttura antipolvere per impedire l’ingresso di sporcizia. Epson Media Installer, Epson Cloud Solution PORT per il monitoraggio remoto, un adattatore per rotolo senza perno e una meccanica accessibile frontalmente per una facile manutenzione sono alcuni dei miglioramenti apportati all’usabilità, mentre soluzioni software complete come Epson Edge Print PRO RIP e la compatibilità con software RIP di terze parti facilitano flussi professionali di lavoro di stampa senza interruzioni.

Caratteristiche principali delle nuove SureColor P

I due nuovi modelli di stampanti Epson SureColor P garantiscono:

Prestazioni elevate : la testina di stampa PrecisionCore Micro TFP produce con grande velocità stampe nitide e ricche di dettagli.

: la testina di stampa PrecisionCore Micro TFP produce con grande velocità stampe nitide e ricche di dettagli. Qualità superiore delle immagini : il nuovo set di inchiostri include il viola e diverse tipologie di nero per migliorare significativamente lo spazio colore, soprattutto nelle tonalità del blu scuro.

: il nuovo set di inchiostri include il viola e diverse tipologie di nero per migliorare significativamente lo spazio colore, soprattutto nelle tonalità del blu scuro. Gestione versatile dei supporti : è compatibile con diversi tipi di supporti lucidi, bond, opachi e cartoncini rigidi per poster fino a 1,5 mm di spessore.

: è compatibile con diversi tipi di supporti lucidi, bond, opachi e cartoncini rigidi per poster fino a 1,5 mm di spessore. Connettività completa : opzioni USB ad alta velocità e Gigabit Ethernet, per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro.

: opzioni USB ad alta velocità e Gigabit Ethernet, per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro. Monitoraggio remoto: tramite Epson Cloud Solution PORT è possibile accedere allo stato della produzione, ai livelli di utilizzo, ai costi e ai volumi di stampa.

Disponibilità

Le stampanti SureColor P9300 e P7300 saranno disponibili da agosto, mentre dal 6 al 9 maggio saranno esposte presso lo stand Epson in occasione di Fespa (Berlino).

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi”, afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “di presentare SureColor P9300 e P7300. Si tratta di stampanti caratterizzate da qualità, produttività ed efficienza senza precedenti per una vasta gamma di professionisti della fotografia e del fine art. Con l’annuncio delle nuove SureColor P, offriamo una gamma completa di stampanti fotografiche professionali a 10 colori, incluso il viola, consentendo di produrre immagini e prove colore sorprendenti per soddisfare gli standard più elevati”.