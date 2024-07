TD SYNNEX e AWS rafforzano la partnership in Europa

Ottime notizie per i clienti europei di TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, che annuncia l’estensione dell’accordo di collaborazione strategica (Strategic Collaboration Agreement, SCA) con Amazon Web Services (AWS). Il nuovo accordo si basa sullo slancio significativo della collaborazione iniziale, con il distributore che ha acquisito ulteriori competenze AWS e ha aumentato la capacità di supportare i propri partner nel rafforzamento delle loro competenze AWS e nella crescita del business.

I benefici della partnership per TD SYNNEX

A seguito del rinnovato accordo, TD SYNNEX incrementerà le sue capacità e le sue competenze tecniche in ambito di erogazione di soluzioni e servizi professionali grazie all’inserimento di nuove figure nel CoE (centro di Eccellenza) regionale dedicato ad AWS. Anche il team AWS locale si arricchirà di nuove risorse, pronte a supportare il business dei partner e a sviluppare mercati verticali. TD SYNNEX amplierà altresì la propria offerta in diverse aree di competenza chiave, tra cui l’accelerazione delle PMI, la migrazione e i servizi gestiti, FinOps, l’AI generativa e AWS Marketplace.

Anthony Greenhalgh, Vice President Hybrid Cloud Europe di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Questo accordo costituisce una pietra miliare per le nostre due aziende, ma soprattutto significa che siamo meglio posizionati che mai per aiutare i nostri partner a fornire soluzioni innovative e robuste al mercato e a far crescere le loro aziende nel processo”.

Dal lancio del primo accordo di collaborazione strategica, il distribitore ha sviluppato un’offerta AWS end-to-end a 360 gradi, che comprende percorsi di formazione e certificazione, servizi a valore aggiunto e specializzazioni per il settore pubblico e le PMI. Attraverso programmi e servizi come Cloud Practice Builder, le soluzioni click-to-run, il servizio AWS Cloud Assessment, e altri, TD SYNNEX si concentra sull’identificazione delle aree strategiche dei propri partner e sull’accelerazione del loro percorso di crescita con le soluzioni AWS.

Dichiarazioni

Antonio Alonso Lopez, Director of Partner Management EMEA di AWS, ha dichiarato: “Questo accordo di collaborazione strategica rafforza il sostegno di TD SYNNEX alla rete di partner AWS in un momento di opportunità per le PMI e i settori pubblici della regione e per il cloud. TD SYNNEX si baserà sui programmi esistenti per aiutare i partner a sbloccare capacità avanzate e ad accelerare la trasformazione digitale per i clienti”.

Alberto Valivano, Technologies Practices Director di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: “Il rinnovo della collaborazione strategica, frutto degli ottimi risultati ottenuti in questi anni, consente di concentrarci sempre più sui mercati verticali ed iniziative mirate all’adozione di soluzioni tecnologiche che consentano di rispondere ai clienti che richiedono l’implementazione di progetti innovativi in tempi stretti. La formazione e la costruzione di nuove competenze, la consulenza ed i servizi per erogare i primi progetti, il portale StreamOne di TD SYNNEX restano gli elementi fondamentali su cui innestare le molteplici iniziative che AWS mette a disposizione del proprio ecosistema”.