ULT POWER SOUND: i nuovi speaker co-branded di Dolly Noire e Sony

Il mondo dello streetwear e del rap incontra la potenza del suono: Dolly Noire e Sony annunciano una collaborazione per il lancio dei ​ nuovi speaker della serie ULT POWER SOUND, pensati per chi ama vivere la musica con bassi potenti che portano in profondità in ogni brano. ​ Un progetto che fonde quindi tecnologia, musica e lifestyle urbano.

La partnership tra i due brand è stata annunciata giovedì 22 maggio 2025, durante un evento esclusivo tenutosi presso il Dolly Noire District di Milano, dove gli street artist Il Clod, Francesco Pegurri e Davide Vise hanno customizzato tre speaker ULT POWER SOUND in edizione unica. I pezzi sono ora esposti presso il Dolly Noire District.

Nerone: la voce del rap italiano sceglie ULT POWER SOUND

A infiammare ancora di più l’energia di questo progetto è NERONE, una delle voci più riconosciute e rispettate del rap italiano: volto di una collaborazione che celebra lo stile e l’identità senza compromessi di chi vive la musica a modo proprio. Beat esplosivi, barre affilate e una visione condivisa: rompere gli schemi. L’artista sarà protagonista di una campagna social volta a raccontare lo spirito del progetto e l’essenza della linea ULT POWER SOUND.

Cinque speaker in edizione limitata

Nell’ambito della partnership Dolly Noire ha realizzato tre speaker ULT Field 3 e due ULT Field 5 in edizione limitata, personalizzati con una tessera brandizzata Dolly Noire | ULT POWER SOUND inserita negli accessori linkabili e con tracolle customizzate con il logo Dolly Noire. Oggetti da collezione che rappresentano l’unione tra due visioni affini: quella di un suono potente per poter vivere emozioni pure e quella di uno stile autentico per affermare la propria identità attraverso l’unicità.

Novità online e in store per un coinvolgimento a 360°

Oltre alla campagna di comunicazione e alla collaborazione con Nerone, la partnership tra Dolly Noire e Sony coinvolgerà gli amanti dei due brand ancora da più vicino.

Dal 1° Giugno 2025 al 31 Gennaio 2026, ogni ordine e-commerce di Dolly Noire conterrà un flyer che illustra la linea di speaker ULT POWER SOUND e che consentirà a chi si presenterà in store con uno speaker di ricevere un accessorio Dolly Noire.

Inoltre, presso il Dolly Noire District di Milano, saranno installati due speaker ULT TOWER 9 AC per permettere ai visitatori di poter scegliere la musica da ascoltare, trasformando gli speaker in “juke box” moderni e sottolineando l’anima da party della nuova gamma ULT POWER SOUND.