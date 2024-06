Women of the Channel: CNL premia le donne leader del canale IT

Negli ultimi anni il gender gap nel settore IT si è ridotto, ma non è stato ancora del tutto superato, per questo è sempre importante riconoscere e valorizzare i risultati che le donne portano all’interno delle aziende. Pertanto, ogni anno CRN, brand di The Channel Company, segnala nella sua prestigiosa Women of the Channel List le donne che lavorano nel settore IT, tra cui vendor, distributori e solution provider, la cui vision e leadership esercita un’influenza positiva sul settore

CRN premia la leadership di Riverbed nella Women of the Channel List del 2024

Riverbed, specialista della AI Observability, ha comunicato che CRN ha inserito Tanya Finkelstein, Senior Director Global Partners and Renewals Office Operations e Johanna Hauck, Director Channel Programs Operations, nella Women of the Channel List del 2024.

Con questo riconoscimento, CRN premia le donne leader del settore per la loro incrollabile dedizione e l’impegno nel promuovere l’eccellenza del canale.

L’ecosistema dei partner di Riverbed comprende i principali solution provider, distributori, system integrator, service provider e alleanze tecnologiche a livello globale. Il pluripremiato partner program offre incentivi vantaggiosi e un valido supporto di abilitazione attraverso l’assistenza alle vendite e al marketing, la formazione, le certificazioni, il supporto tecnico e il portale online dedicato ai partner.

Dichiarazioni

“È un privilegio riconoscere i notevoli risultati ottenuti da queste protagoniste del canale IT”, ha dichiarato Jennifer Follett, VP, U.S. Content and Executive Editor, CRN di The Channel Company. “Ciascuna donna presente nella Women of the Channel List ha dimostrato un profondo impegno nell’innovazione e nella leadership che consentono alle organizzazioni d’appartenenza di prosperare e guidare la trasformazione e il successo nel canale IT”.

“Ci congratuliamo con Tanya e Johanna per il premio ricevuto per la loro dedizione alla comunità dei partner Riverbed”, ha evidenziato Alex Thurber, Senior Vice President, Global Partners and Alliances di Riverbed. “Siamo orgogliosi di supportare la nostra straordinaria leadership femminile e affianchiamo i partner per fornire un programma che sia efficace e in grado di garantire un’eccezionale digital experience ai clienti attraverso la nuova piattaforma di observability AI-powered e le soluzioni leader di visibilità e AIOps di Riverbed”.