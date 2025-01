ZX10: il tablet fully rugged 10 pollici di Getac

Getac Technology Corporation (Getac), produttore di tecnologia rugged e mobile video solutions, ha annunciato il lancio della nuova generazione del tablet fully rugged Android ZX10 da 10 pollici, che combina un design leggero con prestazioni potenti AI-ready e funzionalità Android intuitive, per prestazioni eccezionali sul campo. Il nuovo ZX10 si rivolge ai professionisti che operano in settori come utilities, trasporti e logistica, pubblica sicurezza che necessitano di dispositivi su cui fare affidamento per affrontare gli scenari impegnativi che incontrano quotidianamente.

Prestazioni potenti AI-ready con Getac ZX10

Il cuore della nuova generazione di ZX10 è costituito dal processore Qualcomm QCS6490 e dalla NPU (Neural Processor Unit), specificamente progettati per supportare avanzate funzionalità AI e offrire prestazioni straordinarie anche a bassi consumi energetici. Ulteriori caratteristiche chiave includono una memoria avanzata (8GB LPDDR5) per un trasferimento dati ultraveloce e UFS (Universal Flash Storage) fino a 256GB di memoria, per un’esperienza utente fluida e senza interruzioni, anche durante l’esecuzione simultanea di più applicazioni. Inoltre, il dispositivo è dotato di un migliorato schermo LumiBond da 1.000 nits, la cui tecnologia permette la leggibilità sotto la luce diretta del sole e display multi-touch capacitivo, che consente un utilizzo efficace sotto la pioggia e con i guanti.

È disponibile anche l’opzione active digitizer con stilo, ideale per prendere appunti rapidi e precisi o inserire dati sotto pioggia intensa e/o a temperature estremamente basse.

Opzioni di connettività e batteria altamente configurabili

ZX10 di nuova generazione include la tecnologia dual SIM (Nano SIM + eSIM) per garantire una copertura ottimale delle reti mobili, mentre WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e l’opzione GPS dual-band dedicato, offrono capacità di trasferimento dati veloce e di geolocalizzazione. Per chi ha esigenze più avanzate di raccolta dati e di comunicazione, il dispositivo può essere configurato anche con 4G LTE e 5G Sub-6m, NFC (senza funzionalità di pagamento) e un lettore di codici a barre.

ZX10 è dotato di un design a doppia batteria hot swap che consente un funzionamento continuo per l’intero turno lavorativo senza interruzioni o ritardi. Per i clienti che desiderano installare il dispositivo su muletti o altri veicoli, può anche essere configurato con una singola batteria. Per chi desidera invece una maggiore autonomia sono disponibili batterie opzionali agli ioni di litio ad alta capacità.

Il tablet Android fully rugged da 10 pollici più leggero sul mercato

Come tutti i dispositivi Getac, ZX10 è nativamente rugged per eccellere negli ambienti sfidanti. Le certificazioni MIL-STD-810H, IP66 e la resistenza a cadute fino a 1,8 metri, assicurano che il dispositivo sia pienamente in grado di affrontare le sfide del lavoro intensivo sul campo. Inoltre, il funzionamento in un range di temperature, da -29°C a 63°C, offre ulteriore tranquillità anche in condizioni climatiche avverse e scenari operativi estremi. Pur offrendo tutte le caratteristiche di un dispositivo fully rugged, ZX10 ha un peso che parte da solo 906 grammi, diventando il tablet fully rugged da 10 pollici più leggero attualmente disponibile sul mercato

Sistema operativo Android intuitivo nel nuovo ZX10

ZX10 di nuova generazione è dotato del sistema operativo Android (Android 13 preinstallato), che offre una straordinaria versatilità e un’esperienza d’uso intuitiva. Inoltre, è certificato come dispositivo rugged Android Enterprise Recommended, rispettando pienamente le specifiche e i requisiti del rigoroso processo di test di Google.

Ciò significa che riceverà aggiornamenti di sicurezza completi ogni 90 giorni per 5 anni dalla data di lancio, oltre a patch regolari e miglioramenti delle funzionalità nel corso di questo periodo. Inoltre, Getac si impegna a supportare un minimo di tre versioni del sistema operativo Android per ogni generazione di prodotto, rendendo ZX10 a prova di futuro e assicurando un’esperienza Android sempre eccezionale.

Compatibile con le soluzioni software Essentials Suite di Getac

ZX10 di nuova generazione è pienamente compatibile con Essentials Suite di Getac, una raccolta completa di potenti soluzioni software progettate per aiutare le aziende a superare le sfide operative e migliorare l’efficienza dei lavoratori sul campo. Questa suite include app innovative come Getac Management, Getac Monitoring, OEMConfig and Driving Safety.

“Per i professionisti che lavorano sul campo, il peso del dispositivo può influire significativamente sulla produttività, soprattutto quando lo si deve trasportare e/o utilizzare per lunghi periodi di tempo“, afferma James Hwang, President di Getac Technology Corporation. “ZX10 di nuova generazione non è solo il tablet fully rugged da 10 pollici più leggero attualmente disponibile sul mercato, ma grazie alla sua potente combinazione di prestazioni AI-ready, ampia configurabilità, affidabilità fully rugged e sistema operativo Android intuitivo, è anche uno dei più versatili”.

Disponibilità

ZX10 di nuova generazione è già disponibile.