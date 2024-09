Getac Assist supporta da remoto in real-time gli operatori che lavorano in ambienti impegnativi

Getac lancia Getac Assist, una soluzione fully rugged progettata per supportare da remoto i professionisti e i team sul campo, che lavorano in settori impegnativi, offrendo avanzate funzionalità di trasferimento delle conoscenze, guida da remoto, ispezione, formazione, sicurezza e conformità.

Con Getac Assist, gli operatori possono utilizzare la nuova potente Getac Assist Camera per trasmettere dal luogo di lavoro video in diretta, visualizzabili in modo sicuro attraverso una piattaforma software basata su browser Getac, progettata appositamente per questo scopo. Gli esperti di settore (SME) da remoto in tutto il mondo possono accedere alla piattaforma per effettuare annotazioni su video e screenshot durante il live stream in tempo reale, condividere documenti, collaborare con altri esperti e supportare gli operatori sul campo durante l’esecuzione di procedure complesse. Ciò, non solo migliora la percentuale di risoluzione dei problemi al primo tentativo, ma aiuta anche a diminuire i tempi di inattività, ridurre i costi di assistenza e aumentare l’efficienza operativa complessiva dei professionisti sul campo.

La nuova Getac Assist Camera è leggera e versatile. A differenza delle soluzioni di assistenza da remoto di tipo tradizionale, che richiedono l’uso di cuffie, la webcam è stata progettata per essere indossata oppure montata in modo indipendente, grazie ad una vasta gamma di opzioni di montaggio sicure. Questo garantisce una trasmissione video più stabile e assicura che l’operatore non abbia impedimenti visivi, migliorando così la consapevolezza situazionale e la sicurezza.

La Getac Assist Camera è dotata di funzionalità Wi-Fi e 4G LTE per una connettività senza interruzioni e vanta fino a 10 ore di autonomia per carica, permettendo lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni. Come tutti i dispositivi fully rugged di Getac, anche la Assist Camera è progettata per funzionare in ambienti di lavoro difficili. È caratterizzata da un ampio range di temperature operative da -20°C a +50°C (con temperatura di stoccaggio da -40°C a +71°C), Inoltre, soddisfa gli standard IP67 e MIL-STD-810H e resiste a cadute fino a 1,8. Le opzioni di ricarica includono base di ricarica singola, multi-dock multipla o un cavo di rilascio rapido magnetico.

Collegandosi al Getac Assist Software, appositamente creato per questo utilizzo, i professionisti possono collaborare da remoto con gli esperti di settore (SME) come se fossero accanto a loro sul campo. La piattaforma sicura basata su browser rende la comunicazione rapida e semplice, permettendo agli esperti da remoto di visualizzare video in diretta, condividere documenti ed effettuare annotazioni sugli screenshot, chattare in tempo reale con i colleghi, registrare le sessioni e molto altro ancora. La piattaforma include funzioni come il riconoscimento degli oggetti e la redazione tramite intelligenza artificiale (AI), che possono essere utilizzate per rendere automaticamente anonime informazioni sensibili e/o di identificazione personale (PII), come volti e targhe di veicoli, che potrebbero comparire nei video o negli screenshot.

“Getac Assist stabilisce un nuovo benchmark per le soluzioni di assistenza da remoto nei settori rugged,” afferma Amanda Ward, Senior Director EMEA, Technology & Services di Getac. “Anche in ambienti di lavoro sfidanti e in condizioni meteorologiche avverse, consente ai professionisti sul campo di connettersi senza problemi con esperti di settore in tutto il mondo e ottenere l’assistenza necessaria per risolvere l’intervento al primo tentativo, oltre a ridurre i costi operativi. In questo modo, si ottiene un miglioramento delle chiamate di assistenza e della customer satisfaction, fornendo una piattaforma avanzata e affidabile, che si adatta alle particolari esigenze di chi esegue le operazioni sul campo.”