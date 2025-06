A Torino per ripercorrere i primi 10 anni di Zyxel Networks

Si è tenuto presso le OGR Torino, storica sede delle Officine Grandi Riparazioni, oggi simbolo della rinascita tecnologica della città e luogo d’incontro per chi lavora nei settori più innovativi, dalla cultura digitale all’intelligenza artificiale, l’evento speciale che ha segnato i 10 anni dalla nascita di Zyxel Networks Italia, fornitore di soluzioni di cloud networking sicure e potenziate dall’intelligenza artificiale, progettate per le PMI e per l’enterprise-edge. Una celebrazione dal titolo evocativo, “Back to the Future”, che ha voluto essere non solo un tributo al passato, ma soprattutto uno sguardo lucido e condiviso verso il futuro del networking.

Così Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia, ha aperto la giornata: “Abbiamo voluto celebrare non solo un anniversario, ma un percorso di crescita, trasformazione e radicamento nel mercato italiano. Dieci anni fa siamo partiti da Torino con l’idea di fare la differenza. Oggi, quella visione si è tradotta in una realtà solida, innovativa e riconosciuta, costruita insieme a una community di partner che non è solo al nostro fianco, ma parte integrante della nostra identità”.

E proprio a Torino Zyxel ha voluto ripercorrere le tappe salienti della propria evoluzione italiana con oltre 250 partner provenienti da tutta Italia.

I momenti salienti dell’evento Zyxel

Grazie alla conduzione brillante di Federico Basso, comico e attore e Francesco Marino, Direttore Responsabile di Digitalic, l’evento ha ripercorso le tappe fondamentali della storia di Zyxel in Italia, a partire dalla sua nascita nel 2015. Dal debutto della piattaforma cloud Nebula e dalle prime verticalizzazioni, all’arrivo delle prime soluzioni di sicurezza avanzata, fino all’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle proprie soluzioni: il viaggio compiuto da Zyxel Italia in questi dieci anni si è intrecciato con quello del canale, delle piccole e medie imprese e di un’intera rete di operatori ICT sempre più consapevoli e protagonisti del cambiamento.

La giornata si è proiettata poi verso il domani grazie a Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24, che ha invitato a riflettere su come i prossimi anni rivoluzioneranno le infrastrutture di rete e la cybersecurity. Un’esplorazione lucida del futuro della connettività e della sicurezza, tra AI, compliance normativa, digitalizzazione distribuita, skill shortage e necessità crescenti di performance e automazione.

In linea con questi scenari, Marcello Pistidda, Sales Account Manager & Business Development Manager Zyxel Networks Italia, introdotto da Kevin Drinkall, Senior Director, Marketing & GTM Strategy EMEA, ha presentato l’evoluzione delle soluzioni Zyxel, sempre più orientate alla gestione unificata, intelligente e cloud-native. Protagonista la piattaforma Nebula, ma anche le novità in ambito WiFi 7, switch multigigabit e sicurezza integrata.

Il ruolo centrale dei partner

Ma la vera anima dell’evento sono stati i partner, protagonisti di un percorso condiviso che ha permesso di portare sul territorio un modo nuovo di fare innovazione: tecnologie complesse rese accessibili grazie a un approccio concreto, flessibile e umano. In un contesto in continua trasformazione, dove le grandi aziende corrono e investono rapidamente, il rischio di una disuguaglianza tecnologica è sempre più tangibile. Le PMI possono evolversi solo se accompagnate da professionisti competenti – installatori, system integrator, MSP e rivenditori – supportati da aziende del settore IT, come Zyxel, che ogni giorno si impegnano a democratizzare l’accesso a tecnologie avanzate, rendendole gestibili, scalabili e sostenibili per realtà di ogni dimensione.

“La tecnologia da sola non basta: serve una rete fatta di persone. Per questo oggi abbiamo voluto festeggiare con chi ci ha sempre accompagnato, mettendo al centro la relazione, la fiducia e la voglia di evolvere insieme. Il nostro ‘Back to the Future’ comincia proprio da qui.” ha concluso Valerio Rosano.