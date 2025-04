PNY festeggia i suoi primi 40 anni al COMPUTEX 2025

PNY Technologies, realtà operante a livello globale nel settore delle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, annuncia la sua partecipazione al COMPUTEX 2025, dove presenterà una serie di innovazioni rivoluzionarie nei settori delle schede grafiche GeForce, soluzioni di calcolo professionale, tecnologie di archiviazione e altro ancora. In occasione del suo 40° anniversario, l’azienda metterà in evidenza quattro decenni di innovazione, eccellenza e impegno nel supportare professionisti, gamer e creatori in tutto il mondo.

Tutta la potenza della serie GeForce RTX 50 da scoprire

PNY presenterà in anteprima l’intera gamma delle tanto attese GPU della serie GeForce RTX 50, offrendo prestazioni senza pari, soluzioni avanzate di raffreddamento e ottimizzazione intelligente delle ventole. Tramite demo dal vivo ed esperienze interattive, i visitatori potranno vedere con i propri occhi la potenza e le prestazioni delle schede grafiche PNY e interagire direttamente con esperti del settore che presenteranno le ultime novità in ambito GPU.

Archiviazione all’altezza della creatività firmata PNY

Oltre alle sue schede grafiche all’avanguardia, l’azienda esporrà al COMPUTEX 2025 la sua gamma di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni, tra cui SSD, moduli DRAM, chiavette USB e microSD. Progettata per soddisfare le esigenze di creatori, gamer e utenti quotidiani, la linea di archiviazione PNY offre alta capacità, velocità fulminee, affidabilità eccezionale e design elegante. I visitatori potranno esplorare la serie PRO Elite di chiavette USB e microSD, così come i più recenti SSD ad alte prestazioni Gen4 e Gen5, progettati per carichi di lavoro impegnativi e applicazioni di nuova generazione.

Presentazione delle GPU desktop NVIDIA RTX PRO Blackwell – Innovazione di livello professionale

PNY presenterà anche le sue ultime NVIDIA RTX PRO Blackwell Desktop workstation GPUs, che testimoniano la leadership del marchio nell’intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni. Questa esperienza evidenzia la missione di PNY di fornire innovazione guidata dall’AI e strumenti di visualizzazione avanzata ai professionisti di ogni settore.

PNY: 40 anni di Innovazione e Partnership

Per celebrare il traguardo dei 40 anni, PNY collaborerà con importanti leader del settore per celebrare un’eredità fondata sulla fiducia, l’innovazione e l’affidabilità. Lo showcase non solo ripercorrerà il glorioso passato dell’azienda, ma guarderà anche al futuro della tecnologia attraverso intuizioni condivise, prodotti pionieristici e iniziative collaborative.

Il COMPUTEX 2025 sarà l’occasione giusta per esplorare il futuro del calcolo ad alte prestazioni e celebrare i 40 anni di eccellenza tecnologica di PNY.

Dei rappresentanti dell’azienda saranno disponibili sul posto: