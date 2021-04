Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, presenta il nuovo portale destinato ai propri partner. Il portale offre supporto avanzato e migliori funzionalità per le attività di marketing e vendita ai service provider, ai distributori e ai reseller che hanno aderito al #CyberFit Partner Program. Il nuovo design nasce dall’intento di incentivare il coinvolgimento dei partner fornendo un accesso più semplice ai contenuti, agli strumenti e alla formazione e facilitando il successo delle iniziative di Cyber Protection.

Dopo aver registrato la crescita esponenziale del proprio ecosistema cloud – raddoppiato a partire dal 2018, con il 30% di partner in più solo nello scorso anno – Acronis ha puntato a rendere più fruibile il Partner Portal con un’interfaccia familiare e intuitiva e nuove funzionalità che aiutano i partner ad incrementare le potenzialità e la redditività della loro offerta di prodotti per la Cyber Protection.

“Da sempre, Acronis riconosce che il proprio successo è legato a doppio filo a quello dei propri partner; per questa ragione si impegna al massimo per promuovere la crescita delle loro attività. Abbiamo di recente introdotto un modello di licensing a costo zero per Acronis Cyber Protect Cloud, per Acronis Cyber Protect Cloud, nostro prodotto di punta. Questo modello permette di ottenere margini incrementali e incentivi più elevati per chi ha aderito all’innovativo #CyberFit Partner Program”, ha affermato Jan-Jaap “JJ” Jager, Chief Revenue Officer di Acronis. “Il nuovo Partner Portal semplifica ulteriormente l’accesso a queste iniziative, perché rende pienamente disponibili ai partner le competenze, gli strumenti e il supporto necessario a erogare una Cyber Protection completa”.

Disponibile in sei lingue e accessibile tramite l’URL del portale esistente, il nuovo portale accresce le potenzialità offerte ai partner service provider, reseller e di distribuzione di Acronis. Di seguito alcune delle novità:

Navigazione facilitata grazie alla dashboard centralizzata che fornisce una panoramica completa dell’account del partner, con widget personalizzabili che mostrano richieste di supporto, finanziamenti MDF, deal registration, opportunità di rinnovo e molto altro. Immediatamente accessibili anche i vantaggi e i requisiti del Partner Program, nonché le offerte promozionali speciali. L’interfaccia, simile all’esistente Acronis Management Console, consente di definire le impostazioni per l’accesso basato su ruoli e responsabilità.

Supporto avanzato al marketing e alle vendite con strumenti di automazione integrati, per semplificare la promozione e la vendita delle soluzioni Acronis, la condivisione delle campagne e-mail e per offrire ai reseller nuove funzionalità con cui gestire le pipeline di rinnovo. I partner possono inoltre accedere al programma NFR.

con strumenti di automazione integrati, per semplificare la promozione e la vendita delle soluzioni Acronis, la condivisione delle campagne e-mail e per offrire ai reseller nuove funzionalità con cui gestire le pipeline di rinnovo. I partner possono inoltre accedere al programma NFR. Contenuti di marketing pronti all’uso e personalizzabili , utilizzabili direttamente dal portale: campagne pronte all’uso, materiali per il lead nurturing, contenuti per i social media, campagne di mailing, banner web, landing page personalizzabili e tanto altro, per offrire ai partner strumenti di marketing flessibili di cui avvalersi in autonomia.

, utilizzabili direttamente dal portale: campagne pronte all’uso, materiali per il lead nurturing, contenuti per i social media, campagne di mailing, banner web, landing page personalizzabili e tanto altro, per offrire ai partner strumenti di marketing flessibili di cui avvalersi in autonomia. Maggiore visibilità del supporto per i ticket inviati ai team tecnici e commerciali, con una nuova sezione che ottimizza l’invio delle richieste e traccia in maniera più facile i ticket di assistenza. È stata semplificata anche la gestione delle opportunità di vendita e rinnovo.

per i ticket inviati ai team tecnici e commerciali, con una nuova sezione che ottimizza l’invio delle richieste e traccia in maniera più facile i ticket di assistenza. È stata semplificata anche la gestione delle opportunità di vendita e rinnovo. Formazione specializzata erogata da Acronis #CyberFit Academy, con formazione sui prodotti, certificazioni tecniche e altro. Il nuovo portale offre l’accesso diretto a queste opportunità.

I partner che hanno partecipato alla fase di test del nuovo portate concordano sulla validità delle nuove funzionalità a sostegno delle loro strategie di accesso al mercato e delle iniziative di marketing e vendita.

“Quella del rinnovato Partner Portal è un’interfaccia utente lineare e straordinaria. Dalla gestione del prodotto al supporto tecnico, possiamo interagire come mai prima con il team di consulenti Acronis e imparare così a migliorare la nostra esperienza di vendita con la nuova piattaforma” ha sottolineato Evangelos Tselios, Cloud Product Manager presso interworks.cloud. “Un salto di qualità perfettamente organizzato e arricchito di contenuti e informazioni utili, che effettivamente onora uno dei valori fondanti di Acronis, quello della trasparenza. Il nuovo portale è un evidente esempio del valore che Acronis attribuisce ai propri partner.”

Per una dimostrazione del nuovo Acronis Partner Portal è possibile partecipare al webinar di lancio che si terrà mercoledì 28 aprile. Ulteriori informazioni e registrazione all’evento qui.