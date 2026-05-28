Alcatel-Lucent potenzia le comunicazioni per i servizi di emergenza grazie all’intelligenza artificiale

ALE International, operante con il marchio Alcatel-Lucent, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, lancia le sue ultime innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per i servizi di emergenza: la trascrizione in tempo reale con traduzione multilingue e Real-Time Text (RTT), e la funzionalità che consente di passare istantaneamente dalla voce al video in diretta, senza necessità di scaricare applicazioni e né autenticazioni.

Progettate per aiutare le organizzazioni di pubblica sicurezza ad intervenire più rapidamente ed efficacemente anche nelle situazioni più critiche, queste funzionalità forniscono informazioni fondamentali in tempo reale grazie a infrastrutture resilienti, soluzioni di unified communication e avanzate capacità di intelligenza artificiale.

Superare le barriere linguistiche grazie all’IA

In situazioni di emergenza, le difficoltà di comunicazione possono rallentare gli interventi e aumentare i rischi. Per rispondere a questa sfida, Alcatel-Lucent integra trascrizione in tempo reale e traduzione automatica multilingue, convertendo istantaneamente le conversazioni vocali in testo comprensibile in diverse lingue. I soccorritori possano così intervenire più rapidamente e con maggiore precisione, indipendentemente dalla lingua del chiamante. La tecnologia Real-Time Text (RTT) consente inoltre una comunicazione carattere per carattere quando l’uso della voce non è possibile, sia a causa del pericolo, del rumore o di un’alterazione della parola, garantendo così continuità nello scambio di informazioni in qualsiasi situazione. Facilitando la comprensione e la condivisione di informazioni critiche, queste tecnologie migliorano il coordinamento tra i servizi di emergenza, favorendo al tempo stesso interventi più accessibili e inclusivi.

Monitorare in tempo reale l’evolversi di una situazione grazie al video

Per accelerare il processo decisionale e migliorare la valutazione degli incidenti, Alcatel-Lucent consente ora di passare istantaneamente da una chiamata vocale a un video in diretta, senza necessità di scaricare applicazioni né effettuare autenticazioni. Mantenendo attiva la comunicazione audio, questa funzionalità consente ai dispatcher e ai team di emergenza di ottenere una visibilità immediata della situazione nel momento stesso in cui si verifica l’incidente. Grazie a questa visione del campo in tempo reale, i soccorritori possono valutare meglio i rischi, mobilitare le risorse adeguate e coordinare le proprie azioni con maggiore precisione.

Garantire l’informazione giusta, al momento giusto, grazie a comunicazioni di emergenza sovrane e sicure

L’approccio di Alcatel-Lucent ha un obiettivo chiaro e semplice: assicurare che le informazioni giuste arrivino alla persona giusta, al momento giusto, sul dispositivo giusto, sia che si trovi in un centro di comando, in una caserma dei vigili del fuoco o sul campo.

“In tutta Europa, molti dei nostri clienti garantiscono servizi di emergenza a livello nazionale, dove affidabilità, sicurezza e sovranità sono requisiti assoluti. Le nostre soluzioni sono progettate per rispondere a queste esigenze critiche, combinando infrastrutture altamente disponibili certificate a livello europeo con un controllo totale dei dati. Gli enti di emergenza possono così proteggere le informazioni sensibili, mantenendo al tempo stesso le prestazioni e la resilienza necessarie per intervenire in modo rapido ed efficace quando ogni secondo conta.” commenta Aymeric Sénéchal, Head of Strategic Verticals – Alcatel-Lucent.